المؤشر الرئيسى للبورصة يتماسك أعلى 30 ألف نقطة رغم الاتجاه التصحيحى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استطاع مؤشر البورصة
الرئيسي التماسك أعلى مستوى 30 ألف نقطة على الرغم من الضغوط البيعية والاتجاه التصحيحى الذي شهدته الجلسة وسط تداولات قوية سجلت 4.4 مليار جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 تراجعاً بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 30073.95 نقطة، فى تعاملات الأحد،
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وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى EGX 33 بنحو 0.54% ليصل إلى 2863.37 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 6979.77 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9981.84 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.06% ليصل مستوى 36589.57 نقطة. عبدالفتاح: الجلسات المقبلة ستحسم اتجاه السوق
قال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الأحد شهدت حالة من التباين بشكل كبير نظراً لأن الأسهم فى القطاع نفسه لم تتخذ نفس الاتجاه، ولكن على الجانب الإيجابى كان حجم السيولة مرتفعًا بالنسبة لجلسة مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.
وأضاف أن القطاع العقارى يشهد أداءً إيجابيًا نظرًا لنتائج أعمال الشركات على الرغم من وجود اتجاه تصحيحى في السوق، موضحًا أن أبرز الأسهم صاحبة الأداء الإيجابي في القطاع كان سهم بالم هيلز بنسبة ارتفاع ناهزت 5.9%.
وينصح عبدالفتاح المستثمرين بالتأنى والانتظار لتأكيد اتجاه السوق، موضحاً أن جلسات الأسبوع الجاري ستكون فاصلة في تحديد اتجاه السوق.
وشهد السوق تداولات بقيمة 4.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.15 مليار سهم، بتنفيذ 131.96 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 99 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 19.96%، وسهم الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” بنسبة 19.93% وسهم مصر بنى سويف للأسمنت بنسبة 12.24. ناشى: التأكيد الصعود يحتاج كسر مستوى 30100 نقطة لأعلى
قال أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى أف أى لتداول الأوراق المالية، إن الجلسة اتخذت نوعاً ما مسار سلبى وكان من الأفضل أن يستقر المؤشر الرئيسى عند مستويات 30100 نقطة لتأكد اختراق مستوى المقاومة.
وأشار ناشى أن من أهم أسباب التراجع هو أن مستوى المقاومة 30 ألف نقطة مستوى صعب اختراقه فضلاً عن الحاجة لزيادة حجم السيولة لتصل إلى ما فوق 5 مليارات جنيه.
وتابع ناشى أنه مازال هناك نظرة إيجابية تجاه السوق وإن كانت قد تأثرت قليلاً بعد جلسة الأحد، موضحًا أنه فى حال تخطى المؤشر الرئيسى مستوى 30.1ألف نقطة خلال جلسة الغد من المتوقع أن يصل لمستويات 30.7ألف نقطة ومن ثم الوصول لمستويات الـ 31 ألف نقطة.
ونصح ناشى المستثمرين باغتنام الفرص خاصة أسهم قطاعات الإسكان والأدوية والأغذية.
وتراجعت أسعار 61 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا شركة القلعة للاستثمارات المالية بنحو 6.7%، وشركة أسمنت سيناء بنحو 5.61%، وشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 5.49% فيما لم تتغير أسعار 50 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.06 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 58.5 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.44% و1.37%، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 71.13 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.19%.
واستحوذ الأفراد على 80.25% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 21.7 مليون جنيه و7.8 مليون جنيه، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات 19.74% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 92.8 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى شراء 50.7 مليون جنيه و 14.3 مليون جنيه.
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