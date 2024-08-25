المؤشر الرئيسى للبورصة يتماسك أعلى 30 ألف نقطة رغم الاتجاه التصحيحى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استطاع مؤشر الرئيسي التماسك أعلى مستوى 30 ألف نقطة على الرغم من الضغوط البيعية والاتجاه التصحيحى الذي شهدته الجلسة وسط تداولات قوية سجلت 4.4 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 تراجعاً بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 30073.95 نقطة، فى تعاملات الأحد،

موضوعاترئيس الوزراء: لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت مصر لذوى الهمم “الخليجية الكندية” تقرر تجزئة السهم وزيادة رأس المال إلى 105 ملايين جنيه “بني سويف للأسمنت” تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم 27%

وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى EGX 33 بنحو 0.54% ليصل إلى 2863.37 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 6979.77 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9981.84 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.06% ليصل مستوى 36589.57 نقطة.

قال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الأحد شهدت حالة من التباين بشكل كبير نظراً لأن الأسهم فى القطاع نفسه لم تتخذ نفس الاتجاه، ولكن على الجانب الإيجابى كان حجم السيولة مرتفعًا بالنسبة لجلسة مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

وأضاف أن القطاع العقارى يشهد أداءً إيجابيًا نظرًا لنتائج أعمال الشركات على الرغم من وجود اتجاه تصحيحى في السوق، موضحًا أن أبرز الأسهم صاحبة الأداء الإيجابي في القطاع كان سهم بالم هيلز بنسبة ارتفاع ناهزت 5.9%.

وينصح عبدالفتاح المستثمرين بالتأنى والانتظار لتأكيد اتجاه السوق، موضحاً أن جلسات الأسبوع الجاري ستكون فاصلة في تحديد اتجاه السوق.

وشهد السوق تداولات بقيمة 4.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.15 مليار سهم، بتنفيذ 131.96 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 99 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 19.96%، وسهم الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” بنسبة 19.93% وسهم مصر بنى سويف للأسمنت بنسبة 12.24.

قال أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى أف أى لتداول الأوراق المالية، إن الجلسة اتخذت نوعاً ما مسار سلبى وكان من الأفضل أن يستقر المؤشر الرئيسى عند مستويات 30100 نقطة لتأكد اختراق مستوى المقاومة.

وأشار ناشى أن من أهم أسباب التراجع هو أن مستوى المقاومة 30 ألف نقطة مستوى صعب اختراقه فضلاً عن الحاجة لزيادة حجم السيولة لتصل إلى ما فوق 5 مليارات جنيه.

وتابع ناشى أنه مازال هناك نظرة إيجابية تجاه السوق وإن كانت قد تأثرت قليلاً بعد جلسة الأحد، موضحًا أنه فى حال تخطى المؤشر الرئيسى مستوى 30.1ألف نقطة خلال جلسة الغد من المتوقع أن يصل لمستويات 30.7ألف نقطة ومن ثم الوصول لمستويات الـ 31 ألف نقطة.

ونصح ناشى المستثمرين باغتنام الفرص خاصة أسهم قطاعات الإسكان والأدوية والأغذية.

وتراجعت أسعار 61 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا شركة القلعة للاستثمارات المالية بنحو 6.7%، وشركة أسمنت سيناء بنحو 5.61%، وشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 5.49% فيما لم تتغير أسعار 50 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.06 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 58.5 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.44% و1.37%، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 71.13 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.19%.

واستحوذ الأفراد على 80.25% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 21.7 مليون جنيه و7.8 مليون جنيه، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات 19.74% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 92.8 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى شراء 50.7 مليون جنيه و 14.3 مليون جنيه.