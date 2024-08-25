الكان أوتو ترفع أسعار سيارات بايك الصينية موديل 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الزيادة تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وتصل إلى 25 ألفًا
كشفت شركة الكان أوتو، وكيل العلامة التجارية بايك“BAIC” الصينية بمصر، عن زيادة 3 طرازات وهم“X7، وX55، وU5 PLUS” موديل 2025، بزيادة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل إلى 25 ألفًا، خلال شهر أغسطس الجارى.
وحددت الشركة أسعار طرازات بايك X7، الفئة الأولى هاي لاين بسعر 1.545 مليون جنيه، والفئة الثانية توب لاين بسعر 1.620 مليون جنيه، بينما الفئة الثالثة بريميوم لاين بنحو 1.695 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 20 ألف جنيه.
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وتنتمى السيارة بايك X7 موديل 2025 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 180 حصان وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر بين 1500 و4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT.
وقدرت الشركة أسعار طرازات بايك X55، الفئة الأولى هاي لاين بسعر 1.260 مليون جنيه، والفئة الثانية توب لاين 1.360 مليون جنيه، والفئة الثالثة بريميوم لاين بسعر 1.485 مليون جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.
وتنتمى السيارة بايك X55 موديل 2025 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات وتعتمد السيارة على محرك سعة 1500 لتر تربو، يولد قوة تصل إلى 185 حصان، وعزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر بين 1500 و4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT.
وحدد الوكيل المحلى للعلامة أسعار طرازات بايك U5 PLUS، الفئة الأولى هاي لاين بسعر 825 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية توب لاين بسعر 925 ألف جنيه، بزيادة 25 ألف جنيه.
وتنتمى السيارة بايك U5 PLUS موديل 2025 إلى فئة السيارات السيدان والسيارة مزودة بمحرك تنفس طبيعي سعة 1500 لتر يولد قوة تصل إلى 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر.
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