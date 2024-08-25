الكان أوتو ترفع أسعار سيارات بايك الصينية موديل 2025 - جريدة البورصة

كشفت شركة الكان أوتو، وكيل العلامة التجارية بايك“BAIC” الصينية بمصر، عن زيادة 3 طرازات وهم“X7، وX55، وU5 PLUS” موديل 2025، بزيادة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل إلى 25 ألفًا، خلال شهر أغسطس الجارى.

وحددت الشركة أسعار طرازات بايك X7، الفئة الأولى هاي لاين بسعر 1.545 مليون جنيه، والفئة الثانية توب لاين بسعر 1.620 مليون جنيه، بينما الفئة الثالثة بريميوم لاين بنحو 1.695 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 20 ألف جنيه.

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وتنتمى السيارة بايك X7 موديل 2025 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 180 حصان وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر بين 1500 و4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT.

وقدرت الشركة أسعار طرازات بايك X55، الفئة الأولى هاي لاين بسعر 1.260 مليون جنيه، والفئة الثانية توب لاين 1.360 مليون جنيه، والفئة الثالثة بريميوم لاين بسعر 1.485 مليون جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

وتنتمى السيارة بايك X55 موديل 2025 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات وتعتمد السيارة على محرك سعة 1500 لتر تربو، يولد قوة تصل إلى 185 حصان، وعزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر بين 1500 و4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT.

وحدد الوكيل المحلى للعلامة أسعار طرازات بايك U5 PLUS، الفئة الأولى هاي لاين بسعر 825 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية توب لاين بسعر 925 ألف جنيه، بزيادة 25 ألف جنيه.

وتنتمى السيارة بايك U5 PLUS موديل 2025 إلى فئة السيارات السيدان والسيارة مزودة بمحرك تنفس طبيعي سعة 1500 لتر يولد قوة تصل إلى 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر.