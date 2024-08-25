وثاق للتأمين التكافلى تبدأ الإصدار الفعلى لوثائق البترول العام المالى الحالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شيبة لـ”البورصة”: 78 منتجا للشركة وزيادة شبكة الفروع إلى 10
تعتزم شركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، بدء الإصدار الفعلى لوثائق تأمينات البترول خلال العام المالى الحالى 2024-2025.
وقال جمال شيبه مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية إن الشركة بصدد إجراء الترتيبات الخاصة ببدء الإصدار لفرع البترول خلال العام المالى الحالى، موضحا أن الشركة حصلت مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة جميع أخطار معدات حفر آبار البترول والغاز، وتنتظر الموافقة على اعتماد وثيقة أخرى بالفرع، لتأمين المسئوليات المدنية ضمن خطة الشركة لتوفير حزمة من تأمينات البترول لعملاء الفرع.
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أضاف شيبة، أنه من المقرر ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالفرع ضمن مظلة إعادة التأمين الاختيارى مع معيدى التأمين.
فى السياق ذاته، أوضح شيبة أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة على عدد من الوثائق الجديدة مؤخرا مثل وثيقة“مشروعك أمان” لتغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوثيقة الشاملة لتغطية الممتلكات، والوثيقة الشاملة للمنشآت السياحية، فضلا عن تحديث المنتجات التى تطرحها الشركة ليصل إجمالى المنتجات التى تطرحها الشركة حاليا لنحو 78 منتجا فى كل الفروع التامينية.
وحول خطة التوسع الجغرافى للشركة خلال العام المالى الحالى، أوضح شيبة أن“وثاق” تفاضل بين عدد من مدن الصعيد لافتتاح أول فرع لها بالوجه القبلى، منوها إلى انه بافتتاح الفرع الجديد من المقرر ان تصل الشركة بعدد فروعها إلى 10 بخلاف المركز الرئيسى.
وتضم قائمة الفروع الحالية للشركة؛ كلا من المهندسين ومدينة نصر والمنصورة والزقازيق ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية إضافة إلى فرعين بالإسكندرية.
وحصلت شركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية، وبدأت ممارسة العمل فى عام 2008.
وكشف شيبة، عن تعاقد الشركة مع شركة“سولفلى” لخدمات الدفع المباشر لسداد تعويضات السيارات التكميلى بالشركة وفقا للتعاقد.
ويتضمن التعاقد تقديم ((سولفلى)) خدمة إصلاح وصيانة مركبات عملاء السيارات التكميلى داخل التوكيلات، دون حاجتهم لسداد قيمتها فوراً.
وذكر شيبة أن الشركة نظمت ندوة تثقيفية حول تأمينات الحريق بمقر الاتحاد المصرى للتأمين لاستعراض أسس الاكتتاب السليم فى تأمينات الحريق والضوابط الفنية والإجرائية والقانونية الخاصة به.
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