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وثاق للتأمين التكافلى تبدأ الإصدار الفعلى لوثائق البترول العام المالى الحالى - جريدة البورصة

8/25/2024 2:47:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شيبة لـ”البورصة”: 78 منتجا للشركة وزيادة شبكة الفروع إلى 10

تعتزم شركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، بدء الإصدار الفعلى لوثائق تأمينات البترول خلال العام المالى الحالى 2024-2025.

وقال جمال شيبه مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية إن الشركة بصدد إجراء الترتيبات الخاصة ببدء الإصدار لفرع البترول خلال العام المالى الحالى، موضحا أن الشركة حصلت مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة جميع أخطار معدات حفر آبار البترول والغاز، وتنتظر الموافقة على اعتماد وثيقة أخرى بالفرع، لتأمين المسئوليات المدنية ضمن خطة الشركة لتوفير حزمة من تأمينات البترول لعملاء الفرع.

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أضاف شيبة، أنه من المقرر ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالفرع ضمن مظلة إعادة التأمين الاختيارى مع معيدى التأمين.

فى السياق ذاته، أوضح شيبة أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة على عدد من الوثائق الجديدة مؤخرا مثل وثيقة“مشروعك أمان” لتغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوثيقة الشاملة لتغطية الممتلكات، والوثيقة الشاملة للمنشآت السياحية، فضلا عن تحديث المنتجات التى تطرحها الشركة ليصل إجمالى المنتجات التى تطرحها الشركة حاليا لنحو 78 منتجا فى كل الفروع التامينية.

وحول خطة التوسع الجغرافى للشركة خلال العام المالى الحالى، أوضح شيبة أن“وثاق” تفاضل بين عدد من مدن الصعيد لافتتاح أول فرع لها بالوجه القبلى، منوها إلى انه بافتتاح الفرع الجديد من المقرر ان تصل الشركة بعدد فروعها إلى 10 بخلاف المركز الرئيسى.

وتضم قائمة الفروع الحالية للشركة؛ كلا من المهندسين ومدينة نصر والمنصورة والزقازيق ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية إضافة إلى فرعين بالإسكندرية.

وحصلت شركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية، وبدأت ممارسة العمل فى عام 2008.

وكشف شيبة، عن تعاقد الشركة مع شركة“سولفلى” لخدمات الدفع المباشر لسداد تعويضات السيارات التكميلى بالشركة وفقا للتعاقد.

ويتضمن التعاقد تقديم ((سولفلى)) خدمة إصلاح وصيانة مركبات عملاء السيارات التكميلى داخل التوكيلات، دون حاجتهم لسداد قيمتها فوراً.

وذكر شيبة أن الشركة نظمت ندوة تثقيفية حول تأمينات الحريق بمقر الاتحاد المصرى للتأمين لاستعراض أسس الاكتتاب السليم فى تأمينات الحريق والضوابط الفنية والإجرائية والقانونية الخاصة به.

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