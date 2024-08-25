الاستثمارات الأجنبية تشعل المنافسة فى سوق الأجهزة الكهربائية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News)يشهد سوق الأجهزة المنزلية فى مصر تنافسًا متزايدًا مع قدوم شركات أجنبية كبرى مثل هاير الصينية، بوش الألمانية، الكورية، بيكو التركية للتصنيع فى السوق المحلي.المتغيرات التى طرأت على السوق دفعت الشركات المصرية العاملة بذات النشاط إلى تعزيز معدلات النمو للحفاظ على حصتها السوقية، بحسب ما قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية.وأشار مبروك إلى أن الشركات الأجنبية التى دخلت السوق مؤخرًا تسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بين مصر والدول العربية والإفريقية والأوروبية لتصدير أغلب إنتاجها، وبالتالى بات أمام الشركات المحلية تحديات كبيرة للحفاظ على تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

أوضح مبروك أن الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى، مثل اتفاقية“الكوميسا” مع دول إفريقيا، والاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية مثل“أغادير”، تشكل حافزًا قويًا لزيادة الصادرات المصرية.

ووفق توقعات موقع موردور انتلجنس، ستصل مبيعات الأجهزة المنزلية فى مصر إلى 6.42 مليار دولار بنهاية العام الجارى، وترتفع إلى 10.61 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى يبلغ 8.97%.

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ووفقًا لبيانات شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، يعمل فى مصر أكثر من 150 مصنعًا لإنتاج الأجهزة الكهربائية، منها 20 مصنعًا كبيرًا والباقى مصانع متوسطة وصغيرة تركز على صناعات أقل تعقيدًا مثل إنتاج المكواة والخلاطات الكهربائية.

وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى، إن المنافسة مع الشركات الأجنبية تدفع الشركات المصرية إلى تحسين جودة منتجاتها عبر البحث والتطوير، إضافة إلى إنشاء علامات تجارية قوية مثل“فريش”، أو التعاون مع شركات عالمية مثل“العربي”.وأشار إلى أن نجاح تجارب شركات مثل سامسونج وإل جى فى السوق المصرى شجع المزيد من الشركات العالمية، وخاصة الصينية، على الاستثمار فى مصر للاستفادة من تكاليف العمالة المنخفضة، وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها.قال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة“تريدكو” للأجهزة الكهربائية، إن تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة يتطلب تطوير البنية التحتية للصناعة، ومساعدتهم على اقتناء تكنولوجيا حديثة لزيادة الإنتاجية.وأكد الصياد أن المجلس التصديرى يشجع الشركات المصرية على تصدير 40% من إنتاجها، للحفاظ على وجودها فى السوق وتطوير صناعتها.وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت نحو 425.8 مليون دولار فى يونيو 2024، مقارنة بـ348.1 مليون دولار عن نفس الشهر من العام السابق، بينما نمت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 14.3%.قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الجودة هى العامل الحاسم فى قدرة الشركات المصرية على منافسة نظيرتها الأجنبية، ودخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى ضرورى لمساهمة ذلك فى توفير العملة الصعبة ودفع الضرائب وتشغيل العمالة الفنية المدربة.وأوضح أن الشراكة مع الشركات الأجنبية توفر 30% من مستلزمات الإنتاج، مما يقلل من الواردات أيضًا ويرفع معدل الصادرات.بينما يرى شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن دخول الشركات الأجنبية يعزز من تحسين جودة المنتجات المحلية، ويحفز الشركات على الالتزام بالمعايير العالمية للوصول إلى أسعار تنافسية.وأضاف أن شركة“هاير” الصينية تستهدف تصدير 80% من إنتاجها مما يدعم السوق المحلى.