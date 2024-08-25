الاستثمارات الأجنبية تشعل المنافسة فى سوق الأجهزة الكهربائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مبروك: الشركات الأجنبية تسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتصدير إنتاجها
يشهد سوق الأجهزة المنزلية فى مصر تنافسًا متزايدًا مع قدوم شركات أجنبية كبرى مثل هاير الصينية، بوش الألمانية، سامسونج
الكورية، بيكو التركية للتصنيع فى السوق المحلي.المتغيرات التى طرأت على السوق دفعت الشركات المصرية العاملة بذات النشاط إلى تعزيز معدلات النمو للحفاظ على حصتها السوقية، بحسب ما قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية.وأشار مبروك إلى أن الشركات الأجنبية التى دخلت السوق مؤخرًا تسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بين مصر والدول العربية والإفريقية والأوروبية لتصدير أغلب إنتاجها، وبالتالى بات أمام الشركات المحلية تحديات كبيرة للحفاظ على تنافسيتها بالأسواق الخارجية.
أوضح مبروك أن الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى، مثل اتفاقية“الكوميسا” مع دول إفريقيا، والاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية مثل“أغادير”، تشكل حافزًا قويًا لزيادة الصادرات المصرية.
ووفق توقعات موقع موردور انتلجنس، ستصل مبيعات الأجهزة المنزلية فى مصر إلى 6.42 مليار دولار بنهاية العام الجارى، وترتفع إلى 10.61 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى يبلغ 8.97%.
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ووفقًا لبيانات شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، يعمل فى مصر أكثر من 150 مصنعًا لإنتاج الأجهزة الكهربائية، منها 20 مصنعًا كبيرًا والباقى مصانع متوسطة وصغيرة تركز على صناعات أقل تعقيدًا مثل إنتاج المكواة والخلاطات الكهربائية. المنزلاوى: المنافسة ستدفع المصانع المصرية إلى البحث والتطوير لتحسين منتجاتها
وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة المنزلاوى، إن المنافسة مع الشركات الأجنبية تدفع الشركات المصرية إلى تحسين جودة منتجاتها عبر البحث والتطوير، إضافة إلى إنشاء علامات تجارية قوية مثل“فريش”، أو التعاون مع شركات عالمية مثل“العربي”.وأشار إلى أن نجاح تجارب شركات مثل سامسونج وإل جى فى السوق المصرى شجع المزيد من الشركات العالمية، وخاصة الصينية، على الاستثمار فى مصر للاستفادة من تكاليف العمالة المنخفضة، وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها. الصياد: نعمل على تصدير الشركات المحلية 40% من إنتاجها لتعزيز قدرتها التنافسية
قال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة“تريدكو” للأجهزة الكهربائية، إن تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة يتطلب تطوير البنية التحتية للصناعة، ومساعدتهم على اقتناء تكنولوجيا حديثة لزيادة الإنتاجية.وأكد الصياد أن المجلس التصديرى يشجع الشركات المصرية على تصدير 40% من إنتاجها، للحفاظ على وجودها فى السوق وتطوير صناعتها.وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت نحو 425.8 مليون دولار فى يونيو 2024، مقارنة بـ348.1 مليون دولار عن نفس الشهر من العام السابق، بينما نمت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 14.3%.قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الجودة هى العامل الحاسم فى قدرة الشركات المصرية على منافسة نظيرتها الأجنبية، ودخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى ضرورى لمساهمة ذلك فى توفير العملة الصعبة ودفع الضرائب وتشغيل العمالة الفنية المدربة.وأوضح أن الشراكة مع الشركات الأجنبية توفر 30% من مستلزمات الإنتاج، مما يقلل من الواردات أيضًا ويرفع معدل الصادرات.بينما يرى شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن دخول الشركات الأجنبية يعزز من تحسين جودة المنتجات المحلية، ويحفز الشركات على الالتزام بالمعايير العالمية للوصول إلى أسعار تنافسية.وأضاف أن شركة“هاير” الصينية تستهدف تصدير 80% من إنتاجها مما يدعم السوق المحلى.
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