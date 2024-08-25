مصادر حكومية: 100 مليون دولار قيمة البضائع المحتجزة فى الموانئ - جريدة البورصة

بلغت قيمة السلع المحتجزة فى الموانئ نحو 100 مليون دولار بحسب مصادر حكومية رفيعة المستوى.

وأوضحت المصادر لـ”البورصة” بأن السلع المتراكمة أو المحتجزة فى الموانئ جاءت نتيجة عدة أسباب منها عدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة ووجود مخالفات تحول دون الإفراج على الرسالة المستوردة، بالإضافة إلى قضايا التهرب.

موضوعاتالاستثمارات الأجنبية تشعل المنافسة فى سوق الأجهزة الكهربائية “وثاق للتأمين التكافلى” تبدأ الإصدار الفعلى لوثائق البترول العام المالى الحالى سحب 3126 وحدة بمشروعات سكن بديل العشوائيات لعدم سداد المستحقات

وأشارت إلى أن السلع المتراكمة معظمها للاستخدام التجارى، موضحاً بأن“التجارى” يغلب عليه التهرب وعدم الامتثال لمواصفات الجهات الرقابية على عكس مستلزمات الإنتاج والمعدات التى تكون موجهة للتصنيع.

وذكرت أن هناك خلطا بين البضائع المتراكمة فى الموانئ وإجمالى قيمة السلع فى الموانئ، حيث أن البضائع المتراكمة لا تتعدى 100 مليون دولار، فى حين أن قيمة السلع فى الموانئ بلغت متوسط 3 مليارات دولار، والمواد البترولية 1.6 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعى لوجود بضائع فى الموانئ المصرية فى انتظار عمليات التخليص والإفراج.

وقالت إن أولويات الحكومة فى الإفراجات الجمركية خلال الفترة الماضية كانت ترتكز على السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى الآلات والمعدات، حيث قدر حجم الإفراجات الجمركية شهرياً من 5.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.

ولفتت إلى أنه بمجرد موافقة الجهات الرقابية على رسائل الاستيراد، واستخراج نموذج 4 يتم الإفراج الفورى على الشحنة.

وتراجعت قيمة السلع فى الموانئ إلى معدلاتها الطبيعية بعد حل أزمة تكدس البضائع نتيجة نقص العملة قبل مارس الماضى.

ومع انفراجة الأزمة بدأت وتيرة الإفراجات على السلع بالموانئ تأخذ منحنى تصاعديا حيث أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية فى وقت سابق إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضى سجلت نحو 44 مليار دولار.