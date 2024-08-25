أبو غالى موتورز تفتتح صالة عرض لـجيلى بالتعاون مع الأصيل - جريدة البورصة

افتتحت شركة ((أبوغالى موتورز))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية“جيلى”، بالتعاون مع شركة ((الأصيل))، الموزع المعتمد، صالة عرض جديدة معتمدة لسيارات ((جيلى)) بمنطقة زهراء المعادى، بمدينة القاهرة.

حضر الافتتاح كل من تامر قطب، الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة أبوغالى موتورز، وامجد الفقى، مدير علامة (جيلى) بالمجموعة، باسم أبوالحسب رئيس مجلس إدارة شركة“الأصيل”، والنائب أحمد دياب، رئيس مجلس إدارة شركة ((الرواد أوتو جروب)).

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وقال تامر قطب، الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة أبوغالى موتورز، إنَّ صالة عرض ((الأصيل)) تعد إضافة جديدة لتواجد علامة ((جيلى)) فى القاهرة، ومن ضمن الخطة الطموح التى أعدتها الشركة.

أشار ((قطب)) إلى أن الشركة تسعى لتغطية أنحاء الجمهورية للوصول إلى عميل العلامة التجارية (جيلى) فى كل مناطق الجمهورية لإرضاء عملائها، موضحاً أن الشركة تتطلع لافتتاح فروع ومراكز معتمدة جديدة لعلامة ((جيلى)) خلال 2024.

اوضح انه يوجد ما يقرب من 25 مركز لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار لعلامة“جيلى” بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال باسم خطاب، رئيس العمليات والمهندس المسؤول عن خدمة ما بعد البيع بالمركز، إن المركز يقام على مساحة 2400 متر مربع، ويضم معرض ادارى وبه“صالة عرض” لعرض سيارات جيلى.

وأشار“خطاب” إلى أن المركز بحلول عام 2025 سيكون قادر على توفير خدمات الصيانة إلى ما يقرب من 56 سيارة، موضحاً أن المركز يضم مخزن لقطع غيار السيارات الأصلية.