أبو غالى موتورز تفتتح صالة عرض لـجيلى بالتعاون مع الأصيل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “قطب”: ارتفاع أعداد مراكز خدمة“جيلى” بالسوق إلى 25 مركزًا
افتتحت شركة ((أبوغالى موتورز))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية“جيلى”، بالتعاون مع شركة ((الأصيل))، الموزع المعتمد، صالة عرض جديدة معتمدة لسيارات ((جيلى)) بمنطقة زهراء المعادى، بمدينة القاهرة.
حضر الافتتاح كل من تامر قطب، الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة أبوغالى موتورز، وامجد الفقى، مدير علامة (جيلى) بالمجموعة، باسم أبوالحسب رئيس مجلس إدارة شركة“الأصيل”، والنائب أحمد دياب، رئيس مجلس إدارة شركة ((الرواد أوتو جروب)).
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وقال تامر قطب، الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة أبوغالى موتورز، إنَّ صالة عرض ((الأصيل)) تعد إضافة جديدة لتواجد علامة ((جيلى)) فى القاهرة، ومن ضمن الخطة الطموح التى أعدتها الشركة.
أشار ((قطب)) إلى أن الشركة تسعى لتغطية أنحاء الجمهورية للوصول إلى عميل العلامة التجارية (جيلى) فى كل مناطق الجمهورية لإرضاء عملائها، موضحاً أن الشركة تتطلع لافتتاح فروع ومراكز معتمدة جديدة لعلامة ((جيلى)) خلال 2024.
اوضح انه يوجد ما يقرب من 25 مركز لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار لعلامة“جيلى” بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية.
وقال باسم خطاب، رئيس العمليات والمهندس المسؤول عن خدمة ما بعد البيع بالمركز، إن المركز يقام على مساحة 2400 متر مربع، ويضم معرض ادارى وبه“صالة عرض” لعرض سيارات جيلى.
وأشار“خطاب” إلى أن المركز بحلول عام 2025 سيكون قادر على توفير خدمات الصيانة إلى ما يقرب من 56 سيارة، موضحاً أن المركز يضم مخزن لقطع غيار السيارات الأصلية.
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