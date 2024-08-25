كوريا الجنوبية تلزم صانعي السيارات الكهربائية بالكشف عن مطور بطارياتها - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“أبو غالى موتورز” تفتتح صالة عرض لـ”جيلى” بالتعاون مع“الأصيل” “الكان أوتو” ترفع أسعار سيارات“بايك” الصينية موديل 2025 ((أبو غالي موتورز)) تعلن تجديد عقد وكالتها مع ((جيلي الصينية)) لـ 3 سنوات قادمة

قال الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يوم الأحد إن الحكومة والحزب الحاكم اتفقا على تقديم برنامج اعتماد بطاريات السيارات الكهربائية، إذ تسعى السلطات إلى تخفيف المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة بعد سلسلة من الحرائق التي طالت السيارات الكهربائية.

قال المتحدث باسم حزب سلطة الشعب، هان زيا، للصحفيين إن الحكومة ستبدأ خطة اعتماد البطاريات في أكتوبر، قبل الموعد المحدد، للمساعدة في ضمان سلامة بطاريات السيارات الكهربائية، كما وافقت الحكومة على إلزام شركات صناعة السيارات العاملة في البلاد بتحديد البطاريات المستخدمة في سياراتها الكهربائية.

يأتي الاتفاق على قواعد أكثر صرامة لسلامة السيارات الكهربائية في أعقاب تحرك الحكومة لحث شركات صناعة السيارات على الكشف طواعية عن المعلومات بعد حريق سيارة كهربائية في الأول من أغسطس والذي ألحق الضرر بمئات المركبات وأحدث حالة من الذعر العام.

واستغرق إخماد الحريق، الذي بدا أنه بدأ تلقائياً في سيارة مرسيدس بنز، ثماني ساعات؛ ما أدى إلى تدمير أو إتلاف نحو 140 سيارة وإجبار بعض السكان في الشقق أعلاه على الانتقال إلى الملاجئ.

في الأيام الأخيرة، بدأت بعض شركات السيارات طواعية في الكشف عن اسم الشركات المصنعة للبطاريات التي تستخدمها.

لم يكن لدى شركات تصنيع البطاريات في كوريا الجنوبية أي سبب لمعارضة تحديد مكان استخدام مصادر الطاقة الخاصة بها، على الرغم من أن الجمهور لا ينبغي أن يفترض أن البطاريات هي المسؤولة دائماً عن حرائق السيارات الكهربائية، وفقاً لمصادر الصناعة لرويترز في وقت سابق.

ويقول الخبراء إن جعل شركات السيارات تحدد البطاريات من شأنه أن يمنح المستهلكين المزيد من الخيارات، لكن البعض يتساءل كيف سيحسن ذلك من السلامة نظراً لعدم وجود بيانات قاطعة حول ماركات البطاريات الأكثر عرضة للحرائق.

وقال هان، المتحدث باسم الحزب، إن الحكومة ستعدل قواعد معدات مكافحة الحرائق لتثبيت أنظمة الرش بالأنابيب الرطبة في أماكن وقوف السيارات تحت الأرض مع محطات شحن السيارات الكهربائية وتوسيع الشواحن التي تمنع الشحن الزائد، كجزء من تدابير السلامة المعززة، لا يبدو أن السيارات الكهربائية تشتعل فيها النيران بقدر ما قد تشير إليه العناوين الرئيسية الأخيرة.

وأظهرت بعض البيانات أن السيارات الكهربائية أقل عرضة للحرائق من السيارات التقليدية.

المصدر: