Monday, 26 August 2024 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب فى مصر تتراجع 20 جنيهًا خلال أسبوع

8/25/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء أمس السبت.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 3485 جنيهًا يوم الاثنين الماضى، واختتم التعاملات عند 3465 جنيهًا مساء أمس.

موضوعات متعلقة التجارة الخارجية للإمارات تسجل نحو 1.4 تريليون درهم بـ6 أشهر “الوزراء”: مؤتمر للإعلان عن معايير مشروع الشراء المجمع للمواد الخام الدوائية 448 مليون دولار مساعدات إنمائية حصلت عليها مصر لقطاع المياه بـ2022

وأضاف إمبابى، أن أسعار الذهب فى البورصة العالمية ارتفعت بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2508 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2512 دولارًا.

وأوضح أن سعر الذهب عيار 24 سجل 3960 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 2970 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 27720 جنيهًا.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 9% وبقيمة 290 جنيهًا للجرام منذ بداية العام الحالى، فى حين ارتفعت الأوقية فى البورصة العالمية بنسبة 22% وبنحو 450 دولارًا منذ بداية 2024.

MENAFN25082024000202011048ID1108598542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث