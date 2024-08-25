أسعار الذهب فى مصر تتراجع 20 جنيهًا خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء أمس السبت.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 3485 جنيهًا يوم الاثنين الماضى، واختتم التعاملات عند 3465 جنيهًا مساء أمس.

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وأضاف إمبابى، أن أسعار الذهب فى البورصة العالمية ارتفعت بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2508 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2512 دولارًا.

وأوضح أن سعر الذهب عيار 24 سجل 3960 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 2970 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 27720 جنيهًا.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 9% وبقيمة 290 جنيهًا للجرام منذ بداية العام الحالى، فى حين ارتفعت الأوقية فى البورصة العالمية بنسبة 22% وبنحو 450 دولارًا منذ بداية 2024.