أسعار الذهب فى مصر تتراجع 20 جنيهًا خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء أمس السبت.
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 3485 جنيهًا يوم الاثنين الماضى، واختتم التعاملات عند 3465 جنيهًا مساء أمس.
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وأضاف إمبابى، أن أسعار الذهب فى البورصة العالمية ارتفعت بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2508 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2512 دولارًا.
وأوضح أن سعر الذهب عيار 24 سجل 3960 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 2970 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 27720 جنيهًا.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 9% وبقيمة 290 جنيهًا للجرام منذ بداية العام الحالى، فى حين ارتفعت الأوقية فى البورصة العالمية بنسبة 22% وبنحو 450 دولارًا منذ بداية 2024.
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