وزير التموين يؤكد على ضرورة زيادة المعروض من الذهب بالأسواق لضبط الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة العمل على زيادة المعروض من الذهب بالأسواق للعمل على ضبط الأسعار، مشيراً إلى أهمية سلعة الذهب، واعتبارها كذلك مخزن للقيمة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، والدكتور زكريا حمزة رئيس المصرية للسلع لبحث سبل وآليات التعاون المشتركة، بين الوزارة والشعبة والبورصة السلعية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة.

موضوعاتأسعار الذهب فى مصر تتراجع 20 جنيهًا خلال أسبوع قرار جمركى بشأن الإفراج عن أقمشة الستائر المستوردة بنظام السماح المؤقت “الإفراجات” وتوافر الدولار يحجمان زيادة أسعار الأدوات المدرسية

وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الكبير بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات والتنسيق التام بينهم لضبط أسواق الذهب، مشيرًا الى إن مصلحة الدمغة والموازين بصدد دراسة طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة السلعية.

وفي السياق ، قدم رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التهنئة لوزير التموين والتجارة الداخلية على ثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية، متمنياً لسيادته التوفيق، وتعهد باستمرار أوجه التعاون مع الوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، مشيراً الى التعاون مع الوزارة حالياً والاستعداد لتنظيم معرض الذهب الدولي“نبيو 2024” في نسخته الرابعة والمقرر إقامته بنهاية العام الجاري.

وأوضح ميلاد أن أهم مجالات التعاون الحالية تطبيق منظومة تكويد الذهب الجديدة والدمغ بالليزر والتي تهدف لضبط أسواق الذهب، لما لهذه المنظومة من أهمية كبيرة في تطوير مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومن جهته، قدم رئيس البورصة المصرية للسلع التهنئة لوزير التموين على تولي حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً على تنفيذ خطة لتطوير آليات التداول وإحداث نقلة نوعية في كميات السلع المتداولة بالبورصة السلعية، موضحاً تخطيط إدارة البورصة لطرح سلع جديدة على منصة البورصة السلعية المصرية خلال العام الحالي.

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