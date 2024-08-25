وزير التموين يؤكد على ضرورة زيادة المعروض من الذهب بالأسواق لضبط الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة العمل على زيادة المعروض من الذهب بالأسواق للعمل على ضبط الأسعار، مشيراً إلى أهمية سلعة الذهب، واعتبارها كذلك مخزن للقيمة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، والدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع لبحث سبل وآليات التعاون المشتركة، بين الوزارة والشعبة والبورصة السلعية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة.
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وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الكبير بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات والتنسيق التام بينهم لضبط أسواق الذهب، مشيرًا الى إن مصلحة الدمغة والموازين بصدد دراسة طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة السلعية.
وفي السياق ، قدم رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التهنئة لوزير التموين والتجارة الداخلية على ثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبة الوزارية، متمنياً لسيادته التوفيق، وتعهد باستمرار أوجه التعاون مع الوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، مشيراً الى التعاون مع الوزارة حالياً والاستعداد لتنظيم معرض الذهب الدولي“نبيو 2024” في نسخته الرابعة والمقرر إقامته بنهاية العام الجاري.
وأوضح ميلاد أن أهم مجالات التعاون الحالية تطبيق منظومة تكويد الذهب الجديدة والدمغ بالليزر والتي تهدف لضبط أسواق الذهب، لما لهذه المنظومة من أهمية كبيرة في تطوير مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ومن جهته، قدم رئيس البورصة المصرية للسلع التهنئة لوزير التموين على تولي حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً على تنفيذ خطة لتطوير آليات التداول وإحداث نقلة نوعية في كميات السلع المتداولة بالبورصة السلعية، موضحاً تخطيط إدارة البورصة لطرح سلع جديدة على منصة البورصة السلعية المصرية خلال العام الحالي.
المصدر:
MENAFN25082024000202011048ID1108598541
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