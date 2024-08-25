((الملابس)) و((المنسوجات)) تجتمعان مع الحكومة لمناقشة اللائحة التنفيذية لـ((السماح المؤقت))

MENAFN - Al-Borsa News) تجتمع غرفتا الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الأسبوع المقبل لحسم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت.

ويأتى الاجتماع المقبل استكمالًا لما نص عليه الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية برئاسة كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وموقف الغرف الصناعية من اللائحة.

موضوعاتالتموين يؤكد على ضرورة زيادة المعروض من الذهب بالأسواق لضبط الأسعار أسعار الذهب فى مصر تتراجع 20 جنيهًا خلال أسبوع قرار جمركى بشأن الإفراج عن أقمشة الستائر المستوردة بنظام السماح المؤقت

ونظام السماح المؤقت هو نظام يسمح للمصانع استيراد السلع ومسلتزمات التصنيع والخامات لاستكمال عملية الصناعة، وتكون هذه السلع معفية من الجمارك والضرائب لمدة عام ونصف، ويشترط على المصانع المستفيدة من النظام إعادة التصدير خلال تلك المدة.

وقالت مارى لويس عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجرى إعداد مذكرة بالتعديلات على اللائحة التنفيذية وستطرح خلال الاجتماع الوزارى الأخير مع ممثلى غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة لأخذها فى الاعتبار عند إعداد المسودة النهائية.

وذكر مجدى طلبة رئيس شركة آند سى للملابس الجاهزة، إن أهم ما يجب أن تنص عليه تعديلات اللائحة التنفيذية هو تشديد دور الرقابة للتفرقة بين المصدر والمنتج فى السوق المحلى لعدم تأثر نسب التصدير ومنع التهريب، مع تسهيل الإجراءات المطلوبة من الشركات للحصول على أحقية استخدام نظام السماح المؤقت.

وطالب ((طلبة)) بإدراج بند فى اللائحة ينص على الاحتفاظ بالمستندات إلكترونيًا بدلًا من الورقية فى ظل خطوة الشركات للتحول الرقمى.