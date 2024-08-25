منتخبنا الوطني يختتم معسكر الأردن ويسافر إلى ماليزيا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
عمان / PNN - أنهى منتخبنا الوطني، اليوم الأحد، معسكره التدريبي للاعبين المحليين الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان، حيث سيتوجه بعد منتصف هذه الليلة إلى ماليزيا، ليشرع هناك في المعسكر الرسمي تأهبا لمواجهة منتخب
كوريا الجنوبية في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل، في افتتاح مشوار تصفيات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.
وأجرى الفدائي مساء اليوم آخر حصة تدريبية له على ملعب جاوة في عمّان.
وقال المدير الفني لمنتخبنا مكرم دبوب، إن هذا المعسكر كان خاصا باللاعبين المحليين الذي لم يلتحقوا بأندية لتجهيزهم للتصفيات.
وبشأن المعسكر الثاني، كشف دبوب أن السبب في اختيار ماليزيا جاء نظرا لفارق التوقيت القصير عن كوريا الجنوبية، والذي يبلغ ساعة واحدة فقط، وأيضا لقرب المسافة بين الدولتين، إضافة إلى أن المباراة الثانية في التصفيات أمام الأردن من المفترض أن تقام في كوالالمبور في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل.
ومن المقرر، بحسب دبوب، أن يلتحق بمعسكر ماليزيا اللاعبون المحترفون، وأيضا اللاعبون دون أندية الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلى تجمع الأردن.
MENAFN25082024000205011050ID1108598539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.