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منتخبنا الوطني يختتم معسكر الأردن ويسافر إلى ماليزيا

8/25/2024 2:33:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان / PNN - أنهى منتخبنا الوطني، اليوم الأحد، معسكره التدريبي للاعبين المحليين الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان، حيث سيتوجه بعد منتصف هذه الليلة إلى ماليزيا، ليشرع هناك في المعسكر الرسمي تأهبا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل، في افتتاح مشوار تصفيات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.

وأجرى الفدائي مساء اليوم آخر حصة تدريبية له على ملعب جاوة في عمّان.

وقال المدير الفني لمنتخبنا مكرم دبوب، إن هذا المعسكر كان خاصا باللاعبين المحليين الذي لم يلتحقوا بأندية لتجهيزهم للتصفيات.

وبشأن المعسكر الثاني، كشف دبوب أن السبب في اختيار ماليزيا جاء نظرا لفارق التوقيت القصير عن كوريا الجنوبية، والذي يبلغ ساعة واحدة فقط، وأيضا لقرب المسافة بين الدولتين، إضافة إلى أن المباراة الثانية في التصفيات أمام الأردن من المفترض أن تقام في كوالالمبور في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومن المقرر، بحسب دبوب، أن يلتحق بمعسكر ماليزيا اللاعبون المحترفون، وأيضا اللاعبون دون أندية الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلى تجمع الأردن.

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