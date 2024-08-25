Monday, 26 August 2024 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها من داخل خيمة الاعتصام في المخرور ببيت جالا

8/25/2024 2:33:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنة وابنتها من داخل خيمة الاعتصام في منطقة المخرور ببيت جالا، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوة من شرطة الاحتلال اقتحمت منطقة المخرور واعتقلت من داخل خيمة التضامن المقامة للتنديد بالاستيلاء على أرض عائلة قيسية، كلا من مشيل قيسية زوجة مالك الأرض، وابنتها ألسا .

وأضاف المصادر ذاتها أن شرطة الاحتلال سلمت المواطنة مشيل قرارا بإبعادها عن أرضها في المخرور لمدة 15 يوما، وأبقت على اعتقال ابنتها.

يذكر أن المستعمرين استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي، وتم إجبار أصحابها تحت تهديد السلاح على مغادرتها، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها .


MENAFN25082024000205011050ID1108598538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث