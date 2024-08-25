اللجنة التحضيرية تعقد اجتماعا لوضع الترتيبات اللازمة لتوجه الرئيس والقيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - عقدت اللجنة التحضيرية اجتماعا هاما، مساء اليوم الأحد، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة، بغرض تحقيق أهداف التوجه وفي مقدمتها وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقررت اللجنة التحضيرية الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي، وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك.
كما قررت اللجنة الاتصال مع المكتب السياسي لحركة "حماس"، والفصائل الفلسطينية الأخرى، من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة لتحقيق هذه المبادرة الوطنية.
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