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اللجنة التحضيرية تعقد اجتماعا لوضع الترتيبات اللازمة لتوجه الرئيس والقيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة

8/25/2024 2:33:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - عقدت اللجنة التحضيرية اجتماعا هاما، مساء اليوم الأحد، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة، بغرض تحقيق أهداف التوجه وفي مقدمتها وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقررت اللجنة التحضيرية الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي، وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك.

كما قررت اللجنة الاتصال مع المكتب السياسي لحركة "حماس"، والفصائل الفلسطينية الأخرى، من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة لتحقيق هذه المبادرة الوطنية.

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