الاحتلال يقتحم ديراستيا ويعتلي سطح بناية سكنية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN -
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.
وقال الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي السلمان، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخيوسة غرب البلدة، وتمركز قناصتها على سطح إحدى البنايات السكنية المرتفعة والمشرفة على الطريق الرئيسي، ورفعوا علم دولة الاحتلال عليها.
وأشار السلمان إلى أن البناية السكنية يقنطها مواطنون من البلدة،
وهناك مخاوف من أن تتحول إلى نقطة عسكرية دائمة.
MENAFN25082024000205011050ID1108598536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.