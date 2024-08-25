الاحتلال يقتحم ديراستيا ويعتلي سطح بناية سكنية

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN -اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وقال الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي السلمان، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخيوسة غرب البلدة، وتمركز قناصتها على سطح إحدى البنايات السكنية المرتفعة والمشرفة على الطريق الرئيسي، ورفعوا علم دولة الاحتلال عليها.

وأشار السلمان إلى أن البناية السكنية يقنطها مواطنون من البلدة،

وهناك مخاوف من أن تتحول إلى نقطة عسكرية دائمة.



