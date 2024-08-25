إصابات واعتقالات في اعتداء للمستعمرين وقوات الاحتلال على قرية البويب جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية البويب في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين (إحدى قرى مسافر يطا)، فريد برقان، بأن مجموعة من المستعمرين المسلحين حاولت بحماية قوات الاحتلال سرقة أغنام من قرية البويب، وحين تصدى الأهالي لها، اعتدى المستعمرون عليهم بالحجارة وبالهراوات، ما أدى لإصابة ستة مواطنين بجروح ورضوض، ثلاثة منهم اعتقلتهم قوات الاحتلال ونقلتهم بمركبة إسعاف إسرائيلية، فيما نقل المصابون الآخرون إلى مستشفى يطا الحكومي.
وأضاف برقان أن المستعمرين وجنود الاحتلال اعتقلوا أيضا تسعة مواطنين من القرية، من عائلتي المهانية ودعاجنة، تم اقتيادهم بعد الاعتداء عليهم إلى مستعمرة "بني خيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، كما استولى المستعمرون على جرار زراعي يعود للمواطن عزات دعاجنة.
MENAFN25082024000205011050ID1108598535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.