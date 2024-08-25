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إصابات واعتقالات في اعتداء للمستعمرين وقوات الاحتلال على قرية البويب جنوب الخليل

8/25/2024 2:32:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية البويب في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين (إحدى قرى مسافر يطا)، فريد برقان، بأن مجموعة من المستعمرين المسلحين حاولت بحماية قوات الاحتلال سرقة أغنام من قرية البويب، وحين تصدى الأهالي لها، اعتدى المستعمرون عليهم بالحجارة وبالهراوات، ما أدى لإصابة ستة مواطنين بجروح ورضوض، ثلاثة منهم اعتقلتهم قوات الاحتلال ونقلتهم بمركبة إسعاف إسرائيلية، فيما نقل المصابون الآخرون إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأضاف برقان أن المستعمرين وجنود الاحتلال اعتقلوا أيضا تسعة مواطنين من القرية، من عائلتي المهانية ودعاجنة، تم اقتيادهم بعد الاعتداء عليهم إلى مستعمرة "بني خيفر" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، كما استولى المستعمرون على جرار زراعي يعود للمواطن عزات دعاجنة.


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