برعاية المحافظ ابو عليا : الاتفاق على حل ازمة مياه الدوحة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / برعاية محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا اتفق حراك مدينة الدوحة المطالب بتوفير المياه للمدينة بعد انقطاعها لاكثر من اربعين يوما عن بعض المناطق مع سلطة مياه ومجاري بيت لحم على حل ازمة المياه الخانقة في المدينة.
وعقب الاجتماع الذي حضره ورعاه المحافظ ابو عليا ورئيس سلطة المياه انطون سلمان ورئيس بلدية الدوحة سامي مروة وامين سر فتح اقليم بيت لحم محمد المصري وامين سر فتح مدينة الدوحة رائد عادل والمحامي فريد الاطرش ومدير دائرة المياه والمجاري بيت لحم م. اكرم نصار
وكادر من موظفي المحافظة وممثلي احياء مدينة الدوحة اتفق الحضور على انه سيكون هناك حلول لحل هذه الازمة خلال الايام القادمة لحل ازمة المياه في محافظة بيت لحم بشكل عام ومدينة الدوحة بشكل خاص.
وكان المحافظ قد رحب بالحضور و اكد ابو ان هذا الاجتماع جاء نتيجة احتجاجات الحرك واهالي مدينة الدوحة بسبب انقطاع المياه عن الدوحة مشددا على حق المواطن بالحصول على المياه التي يحتاجها مشيرا الى انه تواصل مع الجهات المعنية في سلطة المياه ببيت لحم لمعرفة السبب الرئيسي
لعدم وصول المياه من فترة طويلة موضحا انه عقد اجتماعات عديدة خلال الاسابيع الاخيرة مع سلطة مياه ومجاري بيت لحم وسلطة المياه الفلسطينية من اجل وضع الحلول لانقطاع المياه في الدوحة التي طالت ازمتها ولا بد من وضع حلول جذرية لها.
وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الامور الرئيسية في عدم وصول المياه لمنطقة الدوحة ومن اهمها عدم ضخ الكميات المناسبة وصعوبة وصول المياه للمناطق المرتفعة التي سببها الرئيسي
من مضخات الضغط
الاسرائيلية.
من ناحيته اكد محمد المصري امين سر فتح اقليم بيت لحم اهمية التوصل لحلول جذرية لمعالجة الازمة الحالية مشددا على ضرورة قيام الطواقم الفنية بوضع حلول هندسية تنهي الازمة وعدم ترحيلها او ادارتها.
بدوره اكد المحامي انطون سلمان رئيس سلطة المياه في بيت لحم على حرص سطلة المياه على ايصال المياه لكل المشتركين مشيرا الى ان سلطة مياه بيت لحم تسعى لوضع الحلول لكل مناطق المحافظة وعلى راسها مدينة الدوحة.
واشار سلمان لامكانية وجود ربط حلقي وعمل ردادات لمنع رجوع المياه بالمناطق المنخفضة بالتوازي مع تنفيذ سلطة المياه مشروع يجري الاستعداد لاطلاقه لضخ 7000 كوب من منطقة من منطقة 300 باتجاه خزان جامعة بيت لحم الذي سيبدا
بداية العام 2025 مما حيث يامل من المشروع حل الأزمة بشكل شامل لعموم
المحافظة ..
كما اشار لامكانية العمل على تعديل في آلية الضخ بفصل الدوحة عن باقي المناطق المجاورة التي تتشارك معها وفق البرنامج للضخ كميات المياه .
من ناحيتهم أكد ممثلي الحراك على الاستمرار في المطالبة بعدالة التوزيع موضحين انهم ياملون تنفيذ نتائج الاجتماع وشددوا على رفض سياسة المماطلة وانهم يطالبون
بحق أهالي مدينة الدوحة بحصتها الواجبة من المياه المتدفقة لكافة مناطق المحافظة كما دعا ممثلي الحراك لعمل مراجعة بعد تنفيذ التوصيات التي طرحت وعمل تقييم للنتيجة الممكنة لإنهاء الأزمة بكل تفاصيلها
وفي نهاية الاجتماع انفق على انهاء ازمة المياه من خلال تعزيز التواصل مع سلطة المياه الفلسطينية لزيادة الكمية لبيت لحم وتحديدا مدينة الدوحة كما تم التاكيد على ضرورة وضع ادارة سلطة المياه خطة عملية تساهم بحل اشكالية عدم وصول المياه لكل مناطق واحياء الدوحة كما تم الاتفاق على متابعة التوصيات التي تم اعتمادها عقب الاجتماع خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ خطوات عملية لانهاء الازمة وعدم تكرارها.
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