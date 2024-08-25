مؤتمر دولي بمصر: المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم تحملا وصمودا

MENAFN - Palestine News ) أشاد مؤتمر دولي في مصر، الأحد، بالمرأة الفلسطينية، مؤكدا أنها "في مقدمة نساء العالم صبرا وتحملا وصمودا".

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية في القاهرة، تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي" وفق بيانين للوزارة.

وقال الأوقاف المصري أسامة الأزهري، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي يترأسه، إن المؤتمر يدور حول 6 محاور هي دور المرأة في "بناء الوعي الديني والثقافي وخدمة المجتمع وبناء الأسرة وتعزيز قيم التسامح والسلام والتجربة المصرية في تمكين المرأة".

وأضاف: "في ضوء هذه المحاور السداسية ستدور أبحاث المؤتمر وأطروحاته ومناقشاته، وسوف نوصل معًا المعاني والآفاق الكريمة التي نريد إيصالها للعالم من اعتزازنا بالمرأة وتكريم ديننا الحنيف لها".

وتابع: "إذا كان المؤتمر عن المرأة ودورها في بناء الوعي، فإن المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبرا وتحملا وصمودا، وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة اسم فلسطين الذي لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا تجويع ولا إبادة ولا تنكيل".

وهذا المؤتمر يعقد في وقت تواصل فيه إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة، خلفت أكثر 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وأردف الأزهري أن "المرأة الفلسطينية تحملت مرارة فقد الزوج والأب والأهل، ومرارة ثكل الولد، وقامت ولا زالت ببناء الوعي في الأجيال على الثبات على الأرض وعدم قبول التهجير والنزوح، وتقدم الابن تلو الآخر شهيدا فداء للأرض والوطن".

فيما قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في كلمته إن "الإسلام عُني بالمرأة عناية شديدة فائقة لم يشهد التاريخ مثلها"، وفق بيان ثان لوزارة الأوقاف المصرية.

وأوضح أن "الله جل شأنه بيَّن في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أمر خلقها وواجباتها، وحفظ الإسلام كرامتها وأمر بصيانتها أُما وبنتا وأختا، والقيام بحقوقها وكونها شريكة وزوجة في بناء الأسرة التي يقوم عليها المجتمع".

وشدد على أنه "لا يجوز أبدأ تنزيل الممارسات الشخصية أو الأعراف والتقاليد المجتمعية التي فيها ظلم أو تعسف بالمرأة على أنها من تعاليم الإسلام".

واستطرد: "بل هي ممارسات إجرامية حرمها الإسلام ونهى عن ظلم المرأة أو إيقاع الأذى عليها بأي صورة من الصور حتى عند النزاع وطلب الفراق وتعذر استمرار الحياة الزوجية".

وتستمر فعاليات المؤتمر الأحد والاثنين، ويشهده "أكثر من مائة عالم من أكثر من 60 دولة"، وفق وزارة الأوقاف المصرية.