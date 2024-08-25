مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية شرق مدينة نابلس

MENAFN - Palestine News )شرعت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، بإقامة بؤرة استيطانية داخل أراضٍ فلسطينية غرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.

واقتحم مستوطنون أراضي الفلسطينيين غرب حي الضباط في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وذلك ضمن مسلسل الاعتداءات الاستيطانية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق، شرعت مجموعة من المستوطنين، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، جنوب غرب أريحا.

وأوضحت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمتا منطقة دير قرنطل جنوب غرب أريحا، ونصبوا خيمة في المكان، إيذانا بالسيطرة على المنطقة والشروع بسرقة الأراضي لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وصعّد المستوطنون وقوات الاحتلال اعتداءاتهم وجرائمهم في الضفة الغربية، بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب حملات الاعتقال الواسعة التي طالت المواطنين.



