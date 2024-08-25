مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية شرق مدينة نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN /
شرعت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، بإقامة بؤرة استيطانية داخل أراضٍ فلسطينية غرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.
واقتحم مستوطنون أراضي الفلسطينيين غرب حي الضباط في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وذلك ضمن مسلسل الاعتداءات الاستيطانية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي وقت سابق، شرعت مجموعة من المستوطنين، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، جنوب غرب أريحا.
وأوضحت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمتا منطقة دير قرنطل جنوب غرب أريحا، ونصبوا خيمة في المكان، إيذانا بالسيطرة على المنطقة والشروع بسرقة الأراضي لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.
وصعّد المستوطنون وقوات الاحتلال اعتداءاتهم وجرائمهم في الضفة الغربية، بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب حملات الاعتقال الواسعة التي طالت المواطنين.
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