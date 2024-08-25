انباء عن استشهاد شابين على دوار مستوطنة ارئيل بمحافظة سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN / اعلنت مصادر عبرية عن استشهاد شابان فلسطينيان بعد اطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال على دوار مستوطنة ارئيل المقامة على اراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية مساء اليوم الاحد دون تاكيد رسمي حتى الان.
وبحسب مصادر محلية فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء اليوم الأحد، تجاه مركبة قرب سلفيت.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة صوب مركبة قرب المدخل الشمالي لسلفيت، دون أن يتسنى بعد معرفة مصير ركابها.
هذا ونقلت المصادر العبرية اعلان جيش الاحتلال تن استشهاد شابين بعد إطلاق النار تجاه مركبة قرب دوار الشهيد عمر أبو ليلى بمحيط مدخل بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.
ونشر الاعلام العبري صورة للمركبة التي أطلق الاحتلال النار عليها وأصاب شابين بداخلها قرب مدخل بلدة كفل حارس شمال سلفيت.
واعلن جيش الاحتلال عن حالة الاستنفار في موقع إطلاق النار على شابين قرب مستوطنة ارئيل بزعم تنفيذهما عملية.
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