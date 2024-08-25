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انباء عن استشهاد شابين على دوار مستوطنة ارئيل بمحافظة سلفيت

8/25/2024 2:32:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN / اعلنت مصادر عبرية عن استشهاد شابان فلسطينيان بعد اطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال على دوار مستوطنة ارئيل المقامة على اراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية مساء اليوم الاحد دون تاكيد رسمي حتى الان.

وبحسب مصادر محلية فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء اليوم الأحد، تجاه مركبة قرب سلفيت.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة صوب مركبة قرب المدخل الشمالي لسلفيت، دون أن يتسنى بعد معرفة مصير ركابها.

هذا ونقلت المصادر العبرية اعلان جيش الاحتلال تن استشهاد شابين بعد إطلاق النار تجاه مركبة قرب دوار الشهيد عمر أبو ليلى بمحيط مدخل بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.

ونشر الاعلام العبري صورة للمركبة التي أطلق الاحتلال النار عليها وأصاب شابين بداخلها قرب مدخل بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

واعلن جيش الاحتلال عن حالة الاستنفار في موقع إطلاق النار على شابين قرب مستوطنة ارئيل بزعم تنفيذهما عملية.



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