اللجنة التحضيرية لتوجه الرئيس والقيادة لقطاع غزة تقرر التواصل مع حماس لإنجاح هذه الخطوة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/ PNN/ وصال ابو عليا - قررت اللجنة التحضيرية لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة، الاتصال مع المكتب السياسي لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة لتحقيق وانجاح هذه المبادرة الوطنية..
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء اليوم برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين، لترتيب توجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة ، من أجل وضع آليات لإنجاح هذا التوجه..
ويهدف التوجه لقطاع غزة، إلى وقف عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظات الجنوبية والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقررت اللجنة التحضيرية الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك.
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