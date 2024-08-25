اللجنة التحضيرية لتوجه الرئيس والقيادة لقطاع غزة تقرر التواصل مع حماس لإنجاح هذه الخطوة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/ PNN/ وصال ابو عليا - قررت اللجنة التحضيرية لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة، الاتصال مع المكتب السياسي لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة لتحقيق وانجاح هذه المبادرة الوطنية..

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء اليوم برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين، لترتيب توجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة ، من أجل وضع آليات لإنجاح هذا التوجه..

ويهدف التوجه لقطاع غزة، إلى وقف عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظات الجنوبية والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.



وقررت اللجنة التحضيرية الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك.