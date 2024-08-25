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التشكيلة الأساسية لريال مدريد في مواجهة بلد الوليد

8/25/2024 10:08:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة تواجد التركي الشاب أردا غولير بدل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام المصاب.

وكان من المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش لتعويض بيلينغهام.

واضطر أنشيلوتي أيضا للدفع بالظهير الأيسر الشاب فران غارسيا بدلا من الفرنسي فيرلاند ميندي الموقوف لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الجولة الأولى ضد مايوركا.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد كالآتي:

كورتوا - غارسيا – روديغر – ميليتاو – كارفخال

- تشواميني – غولير – فالفيردي - فينيسيوس – مبابي – رودريغو.

وكان الريال تعثر في الجولة الألى بالتعادل 1-1 مع مضيفه مايوركا.

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