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استمرار استبعاد رحيم ستيرلينج من تشكيلة تشيلسي وغياب لافيا أمام وولفرهامبتون

8/25/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسببت الإصابة في حرمان تشيلسي الإنجليزي من جهود لاعب وسطه البلجيكي الدولي روميو لافيا مرة أخرى.

وخرج لافيا من قائمة تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكشف إنزو ماريسكا مدرب الفريق أن اللاعب البلجيكي يعاني من مشكلة بسيطة في أربطة الركبة.

ودفع تشيلسي أموالا كثيرة لضم لافيا الصيف الماضي، لكنه غاب عن أغلب فعاليات الموسم الماضي بسبب الإصابات، قبل أن يسجل ظهوره الأول منذ البداية في الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي لدى الهزيمة أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ورغم ذلك كان واحد من أفضل لاعبي تشيلسي.

واستعان ماريسكا بالبرتغالي الدولي جواو فيليكس الوافد حديثا من صفوف أتلتيكو مدريد، لكنه لم يدخل التشكيل الأساسي للفريق أمام وولفرهامبتون، بينما تم استبعاد رحيم ستيرلينج مجددا من قائمة الفريق.

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