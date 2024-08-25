استمرار استبعاد رحيم ستيرلينج من تشكيلة تشيلسي وغياب لافيا أمام وولفرهامبتون

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسببت الإصابة في حرمان تشيلسي الإنجليزي من جهود لاعب وسطه البلجيكي الدولي روميو لافيا مرة أخرى.
وخرج لافيا من قائمة تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكشف إنزو ماريسكا مدرب الفريق أن اللاعب البلجيكي يعاني من مشكلة بسيطة في أربطة الركبة.
ودفع تشيلسي أموالا كثيرة لضم لافيا الصيف الماضي، لكنه غاب عن أغلب فعاليات الموسم الماضي بسبب الإصابات، قبل أن يسجل ظهوره الأول منذ البداية في الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي لدى الهزيمة أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ورغم ذلك كان واحد من أفضل لاعبي تشيلسي.
واستعان ماريسكا بالبرتغالي الدولي جواو فيليكس الوافد حديثا من صفوف أتلتيكو مدريد، لكنه لم يدخل التشكيل الأساسي للفريق أمام وولفرهامبتون، بينما تم استبعاد رحيم ستيرلينج مجددا من قائمة الفريق.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN25082024000110011019ID1108598393
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.