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مجلس حكماء المسلمين يشيد بجهود مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان

8/25/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالجهود التي تبذلها مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" (ALPS)، التي تضم كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الإفريقي، وسويسرا، والأمم المتحدة؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات المجموعة في سويسرا، من شأنها أن تسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني بما في ذلك توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق، وتقديم التزامات بتحسين حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال، مشيرا إلى أن هناك حاجة ضرورية لتنفيذ بنود بيان مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" (ALPS)، بشكل عاجل وفوري لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الملايين من أبناء الشعب السوداني.

كما أكد مجلس حكماء المسلمين، دعمَه الثابت والراسخ لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل دائم للأزمة السودانية بطرق سلمية يتم فيها تغليب صوت الحكمة ووقف الاقتتال الداخلي وإنهاء الانقسامات وتعزيز روح المصالحة والتضامن بين أبناء الشعب السوداني، وصولا إلى اتفاق نهائي يضمن وحدة الأراضي السودانية، ويحقق تطلعات شعبه في العيش بأمان وسلام واستقرار.

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