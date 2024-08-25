27 هدفاً في 7 مواجهات..تعرف على إحصائيات الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين

شهدت الجولة الإفتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025، عدداً من الأرقام المميزة، حيث تبارى 14 فريقاً فيما بينها بغية قنص أول نقاط ثلاث وهو ما تحقق لستة فرق بالدوري وهي: النصر والعين والشارقة وبني ياس، وشباب الأهلي والوحدة لتقتنص بذلك أول 3 نقاط لها بمشوار الدوري.

بينما كانت الخسارة من نصيب 6 أندية هي: البطائح وعجمان والجزيرة ودبا الحصن والعروبة وخورفكان، وكان التعادل من نصيب ناديين هما: كلباء والوصل.

وشهدت الجولة الأولى إقامة 7 مواجهات سجل فيها 27 هدفاً، وخلت شباك ناديين من الأهداف لتبقى نظيفة هما الوحدة وبني ياس، بمعدل 3.86 للتهديف.

احصائيات الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين:

7

مواجهات

27

هدفًا

2

شباك نظيفة

2

التعادلات

6

خسارة

6

أندية تحصد أول ثلاث نقاط

3.86

معدل التهديف





















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