27 هدفاً في 7 مواجهات..تعرف على إحصائيات الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت الجولة الإفتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024-2025، عدداً من الأرقام المميزة، حيث تبارى 14 فريقاً فيما بينها بغية قنص أول نقاط ثلاث وهو ما تحقق لستة فرق بالدوري وهي: النصر والعين والشارقة وبني ياس، وشباب الأهلي والوحدة لتقتنص بذلك أول 3 نقاط لها بمشوار الدوري.
بينما كانت الخسارة من نصيب 6 أندية هي: البطائح وعجمان والجزيرة ودبا الحصن والعروبة وخورفكان، وكان التعادل من نصيب ناديين هما: كلباء والوصل.
وشهدت الجولة الأولى إقامة 7 مواجهات سجل فيها 27 هدفاً، وخلت شباك ناديين من الأهداف لتبقى نظيفة هما الوحدة وبني ياس، بمعدل 3.86 للتهديف.
احصائيات الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين:
7
مواجهات
27
هدفًا
2
شباك نظيفة
2
التعادلات
6
خسارة
6
أندية تحصد أول ثلاث نقاط
3.86
معدل التهديف
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