الصين تطالب الفلبين بإيقاف استفزازاتها المتكررة في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 25 - 8 (كونا) -- طالبت الصين اليوم الأحد الفلبين بإيقاف استفزازاتها التي تنتهك سيادة الصين على بحرها الجنوبي إثر توغل سفينة فلبينية ب"شكل غير قانوني" في المياه المجاورة لجزيرة شيانبين جياو المرجانية الواقعة في جزر نانشا "دون إذن من الحكومة الصينية".
وقال المتحدث باسم السلطات البحرية الصينية قان يوي في بيان ان "مسؤولية هذا الحادث تقع بالكامل على عاتق الجانب الفلبيني" مبينا ان "التصادم تسببت فيه السفينة الفلبينية رقم 3002 بإبحارها عمدا وبطريقة خطيرة نحو السفينة الصينية رقم 21551".
وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني قد تسببت في حدوث احتكاك مع سفينة صينية في وقت سابق من أغسطس الحالي في المياه بالقرب من شيانبين جياو قبل أن تتابع في وقت لاحق توغلها في مياه (رناي جياو). (النهاية)
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