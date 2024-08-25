استشهاد 71 فلسطينيا في ثلاث مجازر جديدة للاحتلال الاسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 25 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأحد استشهاد 71 فلسطينيا واصابة 112 آخرين في ثلاث مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة خلال ال24ساعة الماضية.
وقالت السلطات في تقريرها اليومي ان حصيلة الشهداء الفلسطنيين ارتفعت منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع بالسابع من أكتوبر الماضي إلى 40405 شهداء و93468 اصابة.
وأشارت أن هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
ومنذ ساعات الصباح الأولى وصل عدد آخر من الشهداء والجرحى الى المستشفيات الفلسطينية في أعقاب استمرار الاحتلال الاسرائيلي القصف الجوي والمدفعي على منازل مأهولة بالسكان وتجمعات للمواطنين شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. (النهاية)
و ا ب / ف س
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