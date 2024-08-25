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استشهاد 71 فلسطينيا في ثلاث مجازر جديدة للاحتلال الاسرائيلي في غزة

8/25/2024 9:19:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 25 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأحد استشهاد 71 فلسطينيا واصابة 112 آخرين في ثلاث مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة خلال ال24ساعة الماضية.
وقالت السلطات في تقريرها اليومي ان حصيلة الشهداء الفلسطنيين ارتفعت منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع بالسابع من أكتوبر الماضي إلى 40405 شهداء و93468 اصابة.
وأشارت أن هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
ومنذ ساعات الصباح الأولى وصل عدد آخر من الشهداء والجرحى الى المستشفيات الفلسطينية في أعقاب استمرار الاحتلال الاسرائيلي القصف الجوي والمدفعي على منازل مأهولة بالسكان وتجمعات للمواطنين شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. (النهاية)

و ا ب / ف س




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