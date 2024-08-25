رسمياً..مانشستر سيتي يُعير بيروني إلى كومو الإيطالي



أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد انتقال وسطه الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى صفوف كومو الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.

ووقع بيروني عقدا مع سيتي العام الماضي قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، وقضى الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس الإسباني حيث شارك بانتظام مع الفريق وساعده على البقاء الأضواء.

ووافق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر على خروج لاعبه البالغ من العمر 21 عاما في تجربة إحترافية جديدة تحت قيادة سيسك فابريجاس مدرب كومو.

وشارك بيروني لاعب الأرجنتين للشباب تحت 20 عاما في مباراتين مع سيتي.