Monday, 26 August 2024 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسمياً..مانشستر سيتي يُعير بيروني إلى كومو الإيطالي

8/25/2024 9:11:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد انتقال لاعب وسطه الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى صفوف كومو الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.

ووقع بيروني عقدا مع سيتي العام الماضي قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، وقضى الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس الإسباني حيث شارك بانتظام مع الفريق وساعده على البقاء بدوري الأضواء.

ووافق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر على خروج لاعبه البالغ من العمر 21 عاما في تجربة إحترافية جديدة تحت قيادة سيسك فابريجاس مدرب كومو.

وشارك بيروني لاعب منتخب الأرجنتين للشباب تحت 20 عاما في مباراتين مع سيتي.

MENAFN25082024000110011019ID1108598335

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث