رونالدو وبنزيما يشعلان الغضب بالدوري السعودي



أكد الناقد السعودي عبد الكريم الجاسر، إنه لا بد من إيقاف تدخلات البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما في القرارات الفنية في ناديي النصر والاتحاد.

وأضاف الجاسر خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الأحد أن اللاعب لا يمكن أن يكون لاعبا وصاحب قرار في الوقت نفسه.

وأشار الجاسر إلى أن اللاعب جيد جدا في ولكن ليس الأمر كذلك في اتخاذ القرارات وتقييم المدربين والتعاقد مع اللاعبين.

وأوضح "رونالدو خلال موسم ونصف الموسم

لم يفز بأي بطولة رسمية مع النصر، لا محلية ولا قارية ، البطولة الوحيدة التي فاز بها كانت البطولة العربية للأندية 2023 وهي بطولة غير رسمية".

وعاش رونالدو حالة من الغضب أثناء وبعد مباراة فريقه ضد الهلال في كأس السوبر السعودي، بسبب خسارة النصر 1 /4 في النهائي .

وشوهد رونالدو يسخر من ردة فعل زملائه وتعاملهم مع أهداف الهلال التي جاءت بشكل متتال في شوط المباراة الثاني، بعد أن تقدم رونالدو بهدف التقدم للنصر في الشوط الأول.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد عددًا من نجوم الصف الأول بالعالم، ما يشعل صراعًا من نوع خاص.

وانطلق موسم 2024-2025 من دوري روشن الخميس الماضي، بعد صيف هادئ على مستوى فترة الانتقالات، مقارنة بالعام الماضي.

ورغم ذلك، فإن صفوف أندية الدوري السعودي تعج بمحترفين من العيار الثقيل، يحصلون على رواتب خيالية، تفوق بشكل كبير ما يتقاضاه أبرز النجوم في كبرى الأندية الأوروبية.

ومنذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير 2023، انضم عدد كبير من النجوم في الصيف التالي، كان أبرزهم نيمار دا سيلفا (الهلال)، وكريم بنزيما (اتحاد جدة)، ورياض محرز (الأهلي).

ويتقاضى بنزيما قائد اتحاد جدة

راتبا أسبوعيا يبلغ 2 مليون و97 ألف دولار، أي نفس ما يتقاضاه نيمار، علمًا بأنه قدم أداءً ضعيفًا الموسم الماضي، لا يتناسب مع إمكانياته.

ويعتبر كريستيانو رونالدو قائد النصر هو اللاعب الأعلى أجرًا، ليس فقط في الدوري السعودي، وإنما في العالم، إذ يحصل على 4 ملايين و195 ألف دولار في الأسبوع.



