أنور قرقاش: جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية مستمرة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية مستمرة،ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن.

ودون معاليه على حسابه في منصة " إكس" : "تستمر جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن باعتبار ذلك أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح سعينا المشترك للسلام".

وأضاف " تمثيل النساء في المحادثات ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وإرساء السلام والازدهار المستدام".