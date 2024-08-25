أنور قرقاش: جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية مستمرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية مستمرة،ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن.
ودون معاليه على حسابه في منصة " إكس" : "تستمر جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن باعتبار ذلك أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح سعينا المشترك للسلام".
وأضاف " تمثيل النساء في المحادثات ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وإرساء السلام والازدهار المستدام".
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