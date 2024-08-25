توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وقد تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:25 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:31.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 04:14 والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:20

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 33 75 20

دبي 44 34 70 25

الشارقة 44 32 65 20

عجمان 43 33 70 25

أم القيوين 44 31 65 20

رأس الخيمة 45 31 70 25

الفجيرة 35 30 90 60

العـين 44 34 50 20

ليوا 45 31 70 20

الرويس 44 32 75 20

السلع 44 31 70 25

دلـمـا 40 34 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 41 33 80 30

أبو موسى 42 33 85 35.