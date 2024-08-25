السيسي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحد من التصعيد في المنطقة



أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستجابة للجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين، مما يسهم في تعزيز مسار التهدئة والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الفريق أول "تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تناول التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للحد من التصعيد في المنطقة، محذراً من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكداً أهمية الحفاظ على استقرار وسيادة لبنان.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة وقف الحرب فوراً لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والصحية إلى القطاع كما دعا إلى تضافر الجهود الدولية لإطلاق مسار سياسي شامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين.