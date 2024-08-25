برعاية فاطمة بنت مبارك.. انطلاق مؤتمر المرأة الإماراتية وصناعة المستقبل الأربعاء المقبل

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق الأربعاء المقبل أعمال مؤتمر "المرأة الإمارتية وصناعة المستقبل" الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش في إطار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، والتأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها المتميزة في مختلف المجالات.

ويضم المؤتمر، الذي يفتتح أعماله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التسامح والتعايش، ويشهد مشاركة معالي علياء عبدالله المرزوعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، جلستين رئيستين تتناول الأولى بعنوان (المرأة الاماراتية وإنجازات تقنية حديثة) دور المرأة الإماراتية وإسهاماتها في صناعة مستقبل الإمارات، وذلك بمشاركة الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وسعادة نجلاء أحمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، والدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبو ظبي للصحة العامة.

أما الجلسة الثانية تحمل عنوان (دور المرأة الاماراتية في تعزيز وترسيخ التمساك والتلاحم المجتمعي من خلال قيم التسامح والتعايش) وتشارك بها الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وفاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

ويشهد المؤتمر، تكريم السيدات الأكثر تأثيرا في مسيرة المرأة الإماراتية، حيث يكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وسعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العام للاتحاد النسائي العام، والعميد ركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، إضافة إلى الرائدات الإماراتيات المشاركات بجلسات المؤتمر، وفارسات التسامح.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن الرعاية الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تمثل تحديا لتحقيق أعلى درجات النجاح في تحقيق أهداف المؤتمر، لما لسموها من مكانة في نفوسنا جميعا، كما أن رؤيتها لتمكين المرأة ستظل نبراسا يلهم العالم، وسيبقى دعمها هو حجر الأساس لانطلاق المرأة الإماراتية في مسيرتها الناجحة، مؤكدا أن جهود "أم الإمارات" على مدى سنوات من أجل دعم وتعزيز حقوق المرأة، وتطوير قدراتها في مختلف المجالات حققت ثمارها وشهد لها العالم أجمع.

وأضاف معاليه أن كل ما تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" قائم على عقيدة راسخة بأن المجتمعات تحقق نجاحات أفضل عندما تمنح المرأة الفرصة لتوظيف ما لديها من معارف وقدرات لصالح مجتمعا ووطنها، مؤكدا أن جهود سموها شكلت الانطلاقة الحقيقية في المسيرة الطويلة في تاريخ المرأة الإماراتية نحو تحقيق مزيد من التمكين والإنجازات.

وأكد معاليه، أن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تحمل الكثير تجاه دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات؛ وقال إن الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، تجسدت كأوضح ما يكون، في المكانة التي وصلتها المرأة الإماراتية اليوم في كافة مجالات العمل محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، فرصة للاحتفاء بالإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، وتقدير دورها الحيوي في بناء مستقبل الإمارات، وقال إن تمكين المرأة ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانتها على الساحة المحلية والدولية هو هدفنا جميعا.

وأوضح معاليه، أن جلسات المؤتمر ستركز على دور المرأة في صياغة رؤية الإمارات المستقبلية، وتمكين المرأة ودوره في تعزيز التماسك الاجتماعي، كما سيتطرق إلى مساهمات المرأة في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال تمكين المرأة، من خلال الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بدءاً من التعليم والصحة، وصولاً إلى الاقتصاد والاجتماع والفضاء؛ وأشار إلى أهمية استمرار هذه الجهود لدعم المرأة وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في المستقبل.

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