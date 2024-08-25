أسطورة أرسنال: محمد صلاح يُشبه الهداف التاريخي لتشيلسي

وصف نجم نادي أرسنال السابق، بول ميرسون، محمد صلاح بأنه "فرانك لامبارد ليفربول" وذلك بعد التألق اللافت للجناح المصري على مدار المواسم الثمانية التي قضاها في صفوف "الريدز".

وقال ميرسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، وفقاً لروسيا اليوم: "لا يمكنك أن تتحدث بشكل كاف عن صلاح، كم عدد الأهداف التي سجلها الآن وهو يلعب في الجناح الأيمن؟ إنه جناح أيمن، إنه أمر مذهل.. يفعل ذلك كل موسم".

وتابع ميرسون مشبها صلاح بالهداف التاريخي لنادي تشيلسي الدولي الإنجليزي السابق فرانك لامبارد الذي يعتبر أكثر لاعبي الوسط تسجيلا للأهداف في الإنجليزي برصيد 176 هدفا، قائلا: "أرى أنه (صلاح) هو فرانك لامبارد ليفربول، لكنه يلعب في مركز الجناح الأيمن".

وأكمل متسائلا: "من يسجل أرقاما مثل هذه (أرقام صلاح) وهو يلعب في الجناح الأيمن؟، إنه لاعب استثنائي.. من الصعب أن تجد لاعبا يمكنه الظهور سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف في كل جولة، بجانب جاهزيته البدنية التي تجعله متواجدا في جميع المباريات".

وحقق صلاح أرقاما مذهلة منذ انضمامه لنادي ليفربول في صيف العام 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث سجل 211 هدفا وقدم 89 تمريرة حاسمة في 349 مباراة في جميع المسابقات.

كما قاد "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن صلاح ورفاقه في نادي ليفربول يستعدون لمواجهة برينتفورد، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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