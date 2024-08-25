إسرائيل: حزب الله حاول استهداف مقري الموساد وجيش الدفاع



ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد أن حزب الله كان يحاول استهداف مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وكذلك مقر جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن حزب الله أدرج 11 قاعدة، ذكر أنه استهدفها، لكن حزب الله وجيش الدفاع الإسرائيلي أشارا ضمنا إلى أنه كان يأمل أيضا في استهداف مقري الموساد وجيش الدفاع الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة أنه تم مسبقا اتخاذ إجراءات لتقليص احتمالية سقوط ضحايا،حال وقوع مثل تلك الهجمات.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأحد أن المرحلة الأولى من هجومه الذي جاء ردا على اغتيال إسرائيل

فؤاد شكر قد انتهت بنجاح كامل.

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