طرق دبي تستعد للاحتفال بالذكرى السنوية لانطلاق المترو بفعاليات وأنشطة متنوعة

تستعدُ هيئة الطرق والمواصلات، وتحت شعار (15 عاماً على المسار)، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لانطلاق المترو، أيقونة المواصلات العامة في إمارة دبي، بفعاليات وأنشطة ترويجية وترفيهية ومفاجئات متنوعة وإسعاد سكانها وكل من يَفِدُ إليها من مختلف بلدان العالم.



وسينضم إلى احتفال هذا العام عدد من الرعاة والشركاء لتعزيز الاحتفال بهذه المناسبة وهم: شركة كيوليس – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو وترام دبي، كشريكٍ استراتيجي، بالإضافة إلى شركة (LEGO Middle East)، و(LEGOLAND Dubai)، وشركة (IGLOO)، والجابر جاليري، وبريد الإمارات كشركاء للحملة (Campaign Partners).



ومن بين أبرز مبادرات الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاق مترو دبي هي: طرح بريد الإمارات لهواة جمع الطوابع إصداراً خاصا من الطوابع مُخصّصة لهذه المناسبة. وكذلك طرح الهيئة

إصداراً خاصة

لبطاقة نول تحمل شعار الحملة. وتصميم حصري لشركة (LEGO Middle East). وستطرح الجابر جاليري منتجات تذكارية متنوعة عن المترو بهذه المناسبة.



وستستضيف (LEGOLAND Dubai) الاحتفال بمواليد المترو بتاريخ 21 سبتمبر 2024، وسيكون التسجيل مفتوحا لجميع الأطفال المولودين بتاريخ 9/9 منذ عام 2009 حتى عام 2023. على أن يقوم أولياء الأمور الراغبين بالمشاركة بتسجيل أبنائهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ().

وستطرح شركة (IGLOO) للبيع مثلجات (آيس كريم) بتصميم حصري على شكل مترو دبي وتحتوي (5) آلاف من هذه المثلجات على رمزٍ تعريفيٍّ على أعواد الآيس كريم، وسيحظى الحاصلون عليها بفرصة الفوز بهدايا عبارة عن 5 آلاف بطاقة من بطاقات نول ترحال للتخفيضات.



ولإدخال البهجة والفرح إلى قلوب الناس، سيستمتع الجمهور بمشاهدة عروض موسيقية متنوعة في محطات مترو دبي من تاريخ 21 إلى 27 سبتمبر المقبل حيث سيكون رواد محطات المترو على موعد مع مقطوعات موسيقية حية، يقدمها فنانون إماراتيون وعالميون ضمن النسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي تنظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث يحظى المهرجان سنوياً بإقبال واسع من قبل سكان وزوار دبي.

وبهذه المناسبة، تتقدم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والرعاة وإلى كل من سيساهم ويشارك في إنجاح الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاق مترو دبي.





