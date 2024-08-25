محافظ الزرقاء : تشديد الرقابة على أداء موظفي الأوتوبارك

MENAFN - Khaberni) خبرني - نفذ محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود جولة تفقدية في الوسط التجاري بقصبة الزرقاء اليوم الأحد في خطوة تعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات وضمان سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية في الوسط التجاري بقصبة الزرقاء، أن هناك رقابة شديدة ستفرض على أداء موظفي الأوتوبارك وتعاملهم مع المواطنين، موضحًا أنه لن يتم توظيف أي شخص في هذا القطاع إلا بعد الحصول على شهادة عدم المحكومية إضافة إلى التأكد من حسن المظهر والسلوك.

وفي سياق الجولة، أوعز الدكتور أبو قاعود بحل قضايا البسطات العشوائية التي تعيق العملية المرورية وتهدد سلامة المواطنين أثناء تسوقهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المارة.

واستهل الدكتور أبو قاعود جولته بحضور فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم في مدرسة أم كلثوم الثانوية الشاملة للبنات، حيث أشاد المحافظ بالتزام الطلبة بالحضور، مشيرًا إلى أن هذا يعكس تعميق قيم الولاء والانتماء لديهم.

وشملت الجولة زيارة مديرية أشغال محافظة الزرقاء، حيث التقى مدير أشغال الزرقاء بالمهندس محمد الهباشين، واستمع إلى تفاصيل المشاريع الجارية في المحافظة والتحديات التي تواجهها، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من مشاريع السلامة المرورية وإنارة الطرق الخارجية لضمان سلامة الجميع.