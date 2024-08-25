مزاد لرفع القبور في مقبرتي سحاب والإسلامية الجديدة

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلنت امانة عمان ، الاحد ، عن طرح مزاودةبالظرف المختوملتجهيز ورفع القبور في مقبره سحاب الإسلامية و المقبرة الإسلامية الجديدة.

وتاليا شروط وتفاصيل المزاودة:

1- للدخول بالمزاد يجب تقديم شيك تأمين مصدق بقيمة (8250) ثمانية الالف و مائتان و خمسون دينار غير مستردة لمن يرسو عليه المزاد و يعتبر جزء من بدل الإيجار السنوي على أن يكون الشيك المصدق باسم الشركة أو المؤسسة

2- مدة الاتفاقية سنتان تبدأ من تاريخ التسليم على ان تغطي المدة رفع القبور ضمن مقبرة سحاب الاسلامية والمقبرة الاسلامية الجديدة.

3- يشترط على المتقدم أن يكون مؤسسة أو شركة مصنفة فئة سادسة /أشغال عامة أو فئة خامسة /إنشاء أبنية كما يشترط تقديم صور عن كافة البيانات الشخصية(سجل تجاري و رخصة مهن سارية المفعول لعام 2024 و شهادة تصنيف) و إرفاق عنوان للشركة أو المؤسسة بشكل واضح و مفصل ، لغايات اعتماده للتقدم لهذه المزاودة

يرفق مع العرض

المقدم

4- يحق لأمانة عمان إلغاء نسخة المزاودة في أي مرحلة من مراحل المزاودة دون إبداء الأسباب ودون أن يترتب على هذا الإلغاء أية مطالبات مالية أو قانونية على الأمانة.

5- على المزاود أن يقدم نسخة المزاودة الأصلية من وثائق المزاودة مختومة وموقعة من قبله ولن ينظر في العروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات أو مخالفات لشروط المزاودة.

6- يرفق مع العرض شيك تأمين مصدق بقيمة (8250) ثمانية الالف و مائتان و خمسون دينار غير مستردة لمن يرسو عليه المزاد توضع في المغلف وسيتم استبعاد كل عرض غير مرفق به الشيك المصدق أو إذا نقصت قيمة الشيك عن القيمة المطلوبة أو إذا كان غير مستوفياً للشروط.

7- يتم استرجاع الشيك المقدم لمن لم يرسو عليه المزاد بعد شهر من صدور قرار الإحالة

8- يعتبر الشيك المالي المصدق دفعة أولى من بدل الإيجار السنوي لمن يرسو عليه المزاد.

في حال وجود تقصير أو مخالفة في أي شرط من شروط المزاودة و/أو تخلف من يرسو عليه المزاد عن استكمال إجراءات توقيع العقد خلال مدة أقصاها (14) من تاريخ تبلغه بالإحالة يعتبر مستنكفاً ويحق للأمانة مصادرة قيمة الشيك المالي المصدق وإحالة المزاودة على الذي يليه بالترتيب حسب السعر المقدم.

9- موعد استلام نسخة المزاودة من يوم الاربعاء تاريخ 21/8/2024 لنهاية يوم الثلاثاء تاريخ 27/8/2024 عبر موقع أمانة عمان الإلكتروني:

1. الدخول لموقع أمانة عمان الإلكتروني



2. الذهاب للخدمات الإلكترونية.

3. اختيار خدمات الأملاك أو الرابط المباشر



4. التوجه لعمل حساب عن طريق تسجيل حساب جديد عن طريق الكود أدناه:

5. الرجوع لشاشة تسجيل المعلومات ووضع الرقم الوطني وكلمة السر.

10- تودع العروض في صندوق دائرة استثمار أملاك الأمانة / الطابق الثاني / أمانة عمان الكبرى/ رأس العين من الساعة (8.30) صباحاً ولغاية الساعة (12.00) ظهراً من يوم الاربعاء الموافق (28/12/2024) ولا يقبل أي عرض بعد هذا التوقيت.

11- يحق لأمانة عمان إلغاء نسخة المزاودة في أي مرحلة من مراحل المزاودة دون إبداء الأسباب ودون أن يترتب على هذا الإلغاء أية مطالبات مالية و/أو قانونية.

12- قيمة نسخة وثيقة المزاودة (100) دينار تتضمن شروط الوثيقة.



للمزيد من التفاصيل الاستفسار يرجى مراجعة دائرة استثمار أملاك الأمانة /المبنى الرئيسي -الطابق الثاني تلفون (102) و (117180) فرعي (2240) و/أو لمشاهدة الموقع هاتف خلوي (0770460381) خلال أوقات الدوام الرسمي.