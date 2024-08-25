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الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها الى بيروت وتل أبيب

8/25/2024 7:22:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت الخطوط الفرنسية "إير فرانس" تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت "حتى الاثنين أغسطس على الأقل"، بعد تفاقم حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان، وفق ما افاد مصدر في الشركة وكالة فرانس برس الأحد.

وأوضح ممثل الشركة أنه بسبب الوضع "تم إلغاء رحلات اليوم وغدا" مشيرا إلى احتمال تمديد ذلك. وأضاف أنه سيتم "تقييم الوضع" من جديد الاثنين.

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