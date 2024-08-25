الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها الى بيروت وتل أبيب

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت الخطوط الفرنسية "إير فرانس" تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت "حتى الاثنين أغسطس على الأقل"، بعد تفاقم حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان، وفق ما افاد مصدر في الشركة وكالة فرانس برس الأحد.
وأوضح ممثل الشركة أنه بسبب الوضع "تم إلغاء رحلات اليوم وغدا" مشيرا إلى احتمال تمديد ذلك. وأضاف أنه سيتم "تقييم الوضع" من جديد الاثنين.
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