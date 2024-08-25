جوجل تبرم أول اتفاق في أمريكا لدعم الصحف بـ 110 ملايين دولار

توصلت شركة جوجل إلى مع المشرعين في ولاية كاليفورنيا لتوجيه ملايين الدولارات إلى غرف الأخبار المحلية، وهي الصفقة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة والأحدث في سلسلة من الجهود العالمية، لإلزام شركات التكنولوجيا بدعم الصحف التي تستفيد من خدماتها الإخبارية.

وتتضمن الاتفاقية مع ولاية كاليفورنيا عنصراً جديداً ومثيراً للجدل، مع تخصيص تمويل للذكاء الاصطناعي، وهي تقنية يخشى العديد من الصحافيين أن تحل محل وظائفهم، ما أدى لانتقادات حادة من الصحافيين والمشرعين الديمقراطيين.

وبموجب الصفقة، التي نشرت تفاصيلها «بوليتيكو» لأول مرة، ستساهم جوجل وولاية كاليفورنيا في صندوق تمويلي مشترك على مدى خمس سنوات لدعم غرف الأخبار المحلية، من خلال «صندوق تحويل الأخبار» التابع لكلية الصحافة بجامعة كاليفورنيا.

وبحسب عضوة مجلس الولاية، بافي ويكس، وهي ديمقراطية من أوكلاند قادت المفاوضات بشأن الصفقة، فإن جوجل ستمنح 110 ملايين دولار لمبادرات الصحافة، وستساهم الولاية بمبلغ 70 مليون دولار.

وقالت ويكس، إن الصفقة ستوجه أيضاً 70 مليون دولار من الأموال الخاصة نحو تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال منظمة غير ربحية سيتم إنشاؤها، وهو البند الذي وصفه الأشخاص المطلعون على المفاوضات بأنه جهد لتنمية شراء صناعة التكنولوجيا، ولم يكن تمويل الذكاء الاصطناعي موجوداً في التشريع الذي قدم سابقاً.

وأكدت ويكس، أن غالبية الأموال ستذهب إلى غرف الأخبار المحلية في كاليفورنيا، وأن مكون الذكاء الاصطناعي كان جزءاً صغيراً من المفاوضات.

وأضافت إن هدف ما يسمى «مسرع الذكاء الاصطناعي الوطني» سيكون حل المشكلات في العديد من الصناعات، بما في ذلك، الصحافة، إذ يمكن إنشاء أدوات مثل برنامج الديمقراطية الرقمية CalMatters الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع التشريعات الحكومية.

وقالت ويكس، إن الاتفاق لا يتطلب تشريعاً للتنفيذ، مضيفة إن الاتفاق النهائي هو أفضل طريقة لإيصال الأموال إلى أيدي الناشرين بسرعة، إذ يمكن أن يظل قانون مثير للجدل معلقاً في المحكمة لسنوات.

وأضافت: «إذا نظرت إلى كندا، فقد أقروا ذلك (القانون) منذ أكثر من عام، ولم يتلق الناشرون سنتاً واحداً من ذلك حتى الآن».

وبينما كانت الشروط مرضية لجوجل، فإنها أثارت الانقسام في قطاع الصحافة، إذ أبدت جمعية ناشري الأخبار في كاليفورنيا دعماً فاتراً لما أسمته «الخطوة الأولى» نحو صياغة نموذج أعمال مستدام.

وانتقدت نقابة الإعلام في الغرب الأمريكي، الصفقة واعتبرتها هدية لجوجل لن تغير من قوة الشركة الهائلة على غرف الأخبار، وقال رئيس النقابة مات بيرس، وهو مراسل سابق في «لوس أنجليس تايمز»: «كانت هذه مجرد هزيمة كاملة.. استخدمت جوجل قوتها الاحتكارية وأمسكت بزمام الأمور».

وردت ويكس بأنها تحترم النقابات كثيراً، لكنها شعرت أن هذا الاتفاق هو الحل الوسط الذي يمكن تحقيقه، وقالت: «أعتقد أنني أتعامل مع فن الممكن»، موضحة: «يمثل هذا، بالنسبة لي، أفضل سيناريو محتمل في الوقت الحالي الذي نعيشه.. وأفضل أن أقبل صفقة بقيمة ربع مليار دولار تقريباً بدلاً من لا شيء».

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