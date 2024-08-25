أول تعليق من روسيا بعد اعتقال فرنسا بافيل دوروف مؤسس تليغرام

أعلنت السفارة الروسية في باريس، في بيان اليوم الأحد، أنها وجهت طلبا توضيحيا إلى السلطات الفرنسية لمعرفة أسباب اعتقال بافل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام، .

وقالت البيان"بعد ظهور أنباء اعتقال بافيل دوروف في وسائل الإعلام، طلبنا على الفور من السلطات الفرنسية توضيح الأسباب وطالبنا بضمان حماية حقوقه وإتاحة الوصول القنصلي إليه"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "الطلب الروسي الموجه إلى السلطات الفرنسية قوبل بالرفض، ولا يزال الجانب الفرنسي يتجنب التفاعل مع موسكو بشأن هذه القضية".

ونقلت إذاعة (تي إف 1)

وقناة (بي إف إم تي في) الفرنسيتان عن محققين قولهم

إنه جرى نقل دوروف، الذي كان مطلوبا في فرنسا، إلى مركز الشرطة.

وكان دوروف قد وصل إلى البلاد قادما من أذربيجان عبر مطار لو بورجيه بالقرب من باريس.

وتفيد التقارير بأن دوروف تم اعتقاله بناء على مذكرة توقيف تتعلق بجرائم مرتبطة بتطبيق الرسائل الشهير.

وذكرت إذاعة تي إف 1 أنه قد يتم فتح تحقيق أولي ضد دوروف اعتبارا من اليوم الأحد.

وكان دوروف، الذي أسس أيضا منصة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي، قد أبتكر تليجرام بمشاركة شقيقه نيكولاي.

ويعد تطبيق تليجرام أحد أهم الشبكات الإلكترونية في روسيا ويستخدم من قبل العديد من السلطات والسياسيين للتواصل.

وعلى الرغم من التزام الأخوين دوروف بحماية بيانات المستخدمين، فقد واجها انتقادات لعدم تعاملهما بشكل متسق مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف.