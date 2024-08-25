الدوري الأميركي: إنتر ميامي الى البلاي أوف في غياب ميسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصبح إنتر ميامي أول فريق يتأهل إلى البلاي أوف في الدوري الأميركي لكرة القدم، بفوزه على سينسيناتي 2-0، بفضل ثنائية المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز، وذلك في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب.
ويعاني ميسي من اصابة في كاحله تعرض لها في نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي عندما توج منتخب بلاده باللقب بالفوز على كولومبيا.
نجح سواريز في افتتاح التسجيل بعد مرور 32 ثانية فقط قبل ان يضيف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.
وبات إنتر ميامي يتقدم بفارق ثماني نقاط على سينسيناتي صاحب المركز الثاني في المنطقة الشرقية.
ويأمل إنتر ميامي في عودة نجمه الى الملاعب قبل نهاية الموسم المنتظم في 19 أكتوبر، وبدء البلاي أوف بعدها بأسبوع.
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