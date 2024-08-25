الدوري الأميركي: إنتر ميامي الى البلاي أوف في غياب ميسي

أصبح إنتر ميامي أول فريق يتأهل إلى البلاي أوف في الأميركي لكرة القدم، بفوزه على سينسيناتي 2-0، بفضل ثنائية المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز، وذلك في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل المصاب.

ويعاني ميسي من اصابة في كاحله تعرض لها في نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي عندما توج بلاده باللقب بالفوز على كولومبيا.

نجح سواريز في افتتاح التسجيل بعد مرور 32 ثانية فقط قبل ان يضيف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق.

وبات إنتر ميامي يتقدم بفارق ثماني نقاط على سينسيناتي صاحب المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

ويأمل إنتر ميامي في عودة نجمه الى الملاعب قبل نهاية الموسم المنتظم في 19 أكتوبر، وبدء البلاي أوف بعدها بأسبوع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز