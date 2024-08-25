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أوكرانيا تعلن إسقاط 8 طائرات روسية مسيَّرة واعتراض صواريخ

8/25/2024 7:12:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، اليوم، أن الجيش الروسي شنَّ، الليلة الماضية، هجوماً على أوكرانيا باستخدام ثمانية صواريخ وتسع طائرات مسيرة من طراز شاهد، تم إطلاقها من منطقة كيب تشودا بشبه جزيرة القرم.

وقال أوليشوك: «أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، في ليلة 25 أغسطس الجاري، ثمانية من أصل تسع طائرات مسيرة روسية من طراز شاهد، كما اعترضت معظم الصواريخ»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف أن القوات الروسية شنَّت هجوماً باستخدام تسع طائرات مسيرة من طراز شاهد تم إطلاقها من منطقة كيب تشودا بشبه جزيرة القرم، مؤكداً أن مجموعات إطلاق النيران المتنقلة أسقطت ثمانية طائرات مسيرة روسية من طراز شاهد في منطقة ميكولايف.

وذكر أن القوات الروسية شنَّت أيضاً هجوماً على مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك باستخدام صواريخ من طرز مختلفة خلال الليل، موضحاً أنه تم اسنخدام صاروخ كروز من طراز إسكندر-كيه وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، وتم إطلاقهما من منطقتي فورونيج وروستوف الروسيتين، إضافة إلى ستة صواريخ موجهة من طراز كيه إتش-59 وكيه إتش-69 تم إطلاقها من أجواء مقاطعتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.

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