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استُخدم درعاً بشرية.. وفاة معتقل فلسطيني أثناء علاجه بمستشفى إسرائيلي

8/25/2024 7:12:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، اليوم، أن فلسطينياً مصاباً كان يعالَج في مستشفى إسرائيلي وهو رهن الاعتقال توفي متأثراً بإصابته.

وأكدت هيئة الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير، في بيان مشترك، «استشهاد المعتقل الجريح زاهر تحسين رداد (19 عاماً) من بلدة صيدا طولكرم، في مستشفى مئير الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد».

وأوضح البيان أن «رداد أصيب بالرصاص الحي في بطنه قبل اعتقاله خلال اقتحام الجيش الاسرائيلي لطولكرم في الثالث والعشرين من الشهر الماضي واستخدمه درعاً بشريةً من خلال وضعه على مقدمة احدى السيارات العسكرية خلال عملية الاقتحام».

وأضاف أنه على مدى الفترة الماضية «احتجز الاحتلال المصاب رداد في مستشفى (مئير) الإسرائيلي بوضع صحي خطير وغير مستقر، وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية».

وذكرت المؤسستان أنه «عُقدت له عدة جلسات محاكم غيابية، ورغم وضعه الصحيّ الخطير، أبقى الاحتلال على اعتقاله حتى استشهاده اليوم». ولم يصدر رد من الجهات الإسرائيلية المعنية على البيان.

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