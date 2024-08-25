ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 40405 قتلى

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد أن حصيلة الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر، بلغت 40405 قتلى على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من إلى المستشفيات "71 شهيدًا... خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأحد. وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي "بلغ 93468 إصابة منذ السابع من أكتوبر".