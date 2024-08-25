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ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 40405 قتلى

8/25/2024 7:12:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد أن حصيلة الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر، بلغت 40405 قتلى على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "71 شهيدًا... خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأحد. وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي "بلغ 93468 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

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