ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 40405 قتلى

ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 40405 قتلى
التاريخ
8/25/2024 7:12:06 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد أن حصيلة الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر، بلغت 40405 قتلى على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "71 شهيدًا... خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأحد. وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي "بلغ 93468 إصابة منذ السابع من أكتوبر".
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