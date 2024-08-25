«أمنية» تُحقّق حلم طفل بزيارة برج خليفة بالتعاون مع «إعمار»

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع مجموعة إعمار، أمنية الطفل حميد (7 سنوات)، بزيارة برج خليفة في دبي مع أفراد عائلته، وقدّمت له تجربة خاصة كجزء من رسالتها لإدخال الفرح والأمل في قلوب الأطفال الذين يواجهون تحدّيات صحية خطيرة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، إن هذه اللحظات لا تجلب السعادة للأطفال فحسب، بل تُقدّم لهم ولعائلاتهم دعماً نفسياً مُهمّاً خلال الأوقات الصعبة، معربا عن الشكر والتقدير إلى القائمين على مجموعة "إعمار" وبرج خليفة لمُسارعتهم في تلبية أمنية الطفل حميد وتقديم 8 تذاكر له مع عائلته.

وأضاف أن مؤسسة "تحقيق أمنية" تُحقّق سنوياً المئات من الأمنيات لأطفال مُصابين بأمراض خطيرة ومُزمنة، ما يعكس الروح المجتمعية القوية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات.

وبدأت جولة حميد مع عائلته باستقبال حافل من طاقم عمل "إعمار" وفريق مؤسسة "تحقيق أمنية" في صالة استقبال برج خليفة في "دبي مول"؛ إذ كان الطفل وأفراد أسرته متحمسين للغاية لهذه الجولة مروراً بمتجر الهدايا التذكارية.

وتجوّل الجميع في أروقة برج خليفة التي تحفل بالكثير من الصور التي تروي حكاية بناء البرج، وصور جميع الاستشاريين والمهندسين الرئيسيين الذين بذلوا جهودا كبيرة لإتمام هذا البناء المهيب، وحرص حميد على التقاط صور متنوّعة مع أفراد عائلته لهذه القصص التي تحمل تاريخاً رائعاً.

وعند وصولهم إلى منصة البرج في الطابقين 124 و125، سارع حميد إلى التقاط أكثر من 100 صورة من الصور البانورامية التي تظهر دبي وأفقها الخلاب من جميع الزوايا.