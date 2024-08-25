مجموعة ملتي بانك تُسجّل إيرادات قياسيّة بقيمة 306 ملايين دولار في 2023

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أغسطس 2024: سجّلت "مجموعة ملتي بانك"، أكبر مزود للمشتقات المالية في العالم ومقرّها دبي، إيرادات تاريخيّة بلغت 306,636,717 دولاراً أمريكياً في عام 2023، محققة بذلك أفضل أداء مالي لها على الإطلاق.
ووفقاً لأحدث البيانات المالية المدققة، حققت "مجموعة ملتي بانك" زيادة ملحوظة بنسبة 10% في الإيرادات، مقارنة بعام 2022 الذي شهد تسجيل 279,523,140 دولارًا. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على النجاح الاستراتيجي للمجموعة والنمو المستمر والتزامها في تقديم قيمة استثنائيّة للعملاء حول العالم.
علاوة على ذلك، سجلت المجموعة نموّاً كبيراً بنسبة 26% في صافي الدخل، حيث ارتفع من 180,013,709 دولارات في عام 2022 إلى 226,837,355 دولار في عام 2023، ما يؤكّد الكفاءة التشغيلية للمجموعة ويعزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في قطاع المشتقات المالية.
وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ملتي بانك": "يعكس الأداء المالي الاستثنائي الذي حققناه خلال العام الماضي متانة نهجنا الاستراتيجي وقدرتنا على مواجهة وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية بمرونة. ويؤكّد النمو المستمر في الإيرادات والارتفاع الكبير في صافي الدخل التزام الشركة في الابتكار والتميز التشغيلي وتقديم حلول تركز على العملاء وتُلبّي احتياجاتهم. سنواصل توسيع حضورنا العالمي مع الحرص على تعزيز ريادتنا ووضع معايير جديدة في قطاع المشتقات المالية وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا."
ويتجاوز حجم التداول اليومي لدى "مجموعة ملتي بانك" 12.1 مليار دولار، وتخدم قاعدة عملاء متنوّعة تزيد عن مليون عميل في 90 دولة، وحاصلة على تراخيص من 15 هيئة رقابيّة ماليّة حول العالم. وتضع المجموعة معايير جديدة للقطاع من خلال منصات التداول عبر الإنترنت سهلة الاستخدام، معتمدة على أحدث التقنيات، مع التزامها بتقديم حلول تداول فعّالة من حيث التكلفة ومنتجات ماليّة مبتكرة.
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