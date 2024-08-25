إيفوجرين تنال شهادة المواصفة البريطانية في الاقتصاد الدائري

(MENAFN
- Katch ) دبي، الإمارات العربية المتحدة (22 أغسطس 2024): أعلنت إيفوجرين، المشروع المشترك بين بيئة وشركة بوليجرين والمزود الرائد للحلول الدائرية، عن كونها أول شركة في المنطقة في مجال معالجة النفايات الخطرة وإدارة التلوث البحري تنجح بتحقيق معيار المواصفة البريطانية الشهير BS 8001:2017 في الاقتصاد الدائري. ويسلط هذا الإنجاز المتميز الضوء على الدور الريادي للشركة فيما يتعلق بتطبيق الممارسات المستدامة والالتزام بالمسؤولية البيئية.
ويمثل معيار المواصفة البريطانية BS 8001:2017 إطار عمل صارم مصمم لتعزيز كفاءة الموارد والحد من النفايات وإرساء نماذج أعمال مستدامة. وتؤكد إيفوجرين بنيلها هذه الشهادة المرموقة على التزامها بريادة مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف أنحاء المنطقة. ويعتبر هذا الإنجاز الاستثنائي إضافة مميزة إلى مسيرة نجاح الشركة، كما يرسي معايير جديدة تحتذي بها الشركات الأخرى.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عمران جيل، الرئيس التنفيذي لشركة إيفوجرين: "نفخر بكوننا أول شركة في المنطقة تحقق شهادة المواصفة البريطانية BS 8001:2017. ونؤكد، منذ انطلاقة أعمال الشركة بوصفها مزوداً للحلول الدائرية، على ضمان ممارسات الاقتصاد الدائري، ويمثل هذا الإنجاز نتيجة رائعة للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق. نأمل أن يلهم نجاحنا الشركات الأخرى من أجل اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري والمساهمة الفعالة بإرساء مستقبل أكثر استدامة".
إيفوجرين هي شركة متخصصة في معالجة النفايات الخطرة وإدارة التلوث البحري، وتركز على القطاعات الصناعية البرية والبحرية. كما تساهم الشركة بدور محوري في تخفيض الأثر البيئي للنفايات في هذه القطاعات، ومواجهة التحديات الإقليمية من خلال تحويل النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث. ويشمل عمل الشركة معالجة النفايات وتحويلها إلى مواد بديلة ووقود، حيث تحول بنجاح كامل النفايات المستلمة من مكبات النفايات، ما يساهم في الحفاظ على الموارد وتخفيض إطلاق الملوثات الخطيرة للحد الأدنى.
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