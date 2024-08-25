تسعة فئات فريدة من الجيل الحالي لطراز باترول 2024 تلبي مختلف تطلعات العملاء في المنطقة

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- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (23 أغسطس 2024) –تسلّط نيسان الضوء على تنوع فئات الجيل السادس والحالي من سيارة نسيان باترول 2024 واستجابتها لمختلف تطلعات العملاء، حيث يتوفر هذا الطراز ضمن تسعة فئات متميزة مع محركين فريدين من طراز V، الأول V6 بست اسطوانات سعة 4.0 لتر، والثاني V8 بثمان اسطوانات سعة 5.6 لتر. ويواصل هذا الجيل من باترول تقديم عناصر لا مثيل لها من الأداء والراحة والابتكار. وخاصّة أنه يعد الطراز الأخير الذي سيتم طرحه بمحرك V8، مع تحول الإصدارات المستقبلية نحو محركات V6 التي ستتوفر بخيارات التنفس الطبيعي أو مع شاحن توربيني، لتلبية متطلبات السوق المستقبلية.
وتتوفر نيسان باترول 2024 المزودة بالمحركات الحالية فئة V6 بسعة 4.0 لتر، ضمن أربعة فئات هي XE وSE وTitanium وPlatinum City. ويولد هذا المحرك القوي 275 حصانًا وعزم دوران 394 نيوتن متر، ما يحقق التوازن الأمثل بين القوة والكفاءة. وقد تم تصميم هذا المحرك ليجسد جوهر نيسان باترول، حيث يضمن الأداء القوي بقدرات يمكن الاعتماد عليها، سواء على الطرق الممهدة داخل المدينة أو خارجها على الطرق الوعرة.
أما العملاء الراغبون في الحصول على مزيد من القوة على متن نيسان باترول، فسيلبي تطلعاتهم محرك V8 المؤلف من ثمان اسطوانات بسعة 5.6 لتر وبقدرة 400 حصان وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر. وسيتوفر هذا المحرك لفئات LE T1 وLE وTitanium وPlatinum City، بما يعزز قدرات باترول الأسطورية على الطرق الوعرة. كما تم تجهيز فئات مختارة من نيسان باترول المزودة بمحرك V8، بنظام تعليق من نيسان مدعوم بتقنية "التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل" والذي يضمن للسائق قيادة أكثر ثقة وسلاسة على جميع الدروب.
وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط: "نجحت نيسان باترول على مر تاريخها الممتد في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من سبعة عقود في ترسيخ مكانتها ضمن النسيج المجتمعي، واستحقت بذلك وعن جدارة لقب "الأسطورة"، وذلك لما حظيت به من إعجاب وتقدير السائقين وارتقائها لمستويات فاقت توقعاتهم عندما يتعلق الأمر بالراحة والرفاهية والتقنيات داخل المدينة، أو خوض المغامرات التي تتحدي المألوف وتتطلب قدرات متفوقة على مختلف التضاريس. ونحن في نيسان حريصون على الاستماع إلى عملائنا سواء الحاليين أو الجدد وتلبية مختلف تطلعاتهم وتفضيلاتهم. ومن هنا تتوفر نيسان باترول الحالية بتسعة فئات فريدة، تضمن تلبية تطلعات مختلف فئات السائقين، وذلك نابع من التزامنا بتقديم سيارة رياضية متعددة الاستخدامات لا تعد وسيلة نقل يمكن الاعتماد عليها وحسب، بل رفيقًا موثوقًا على جميع الدروب."
وتقدم جميع فئات الجيل السادس والحالي من نيسان باترول 2024 - سواء المزودة بمحرك V6 أو V8 - مجموعة من المميزات التقنية المتقدمة، ما يعزز الراحة والاتصال والاستمتاع بالقيادة بشكل عام.
وتتربع على عرش مجموعة نيسان باترول V8، سيارة "باترول نيسمو"، النسخة التي تتمحور قدراتها حول الأداء المتفوق والتي تجمع بين الفخامة والقوة المستوحاة من عالم رياضة السيارات. وتتميز هذه النسخة المزودة بمحرك باترول V8 والذي عمل على تجميعه وضبطه بعناية فائقة فريق نخبوي من الحرفيين في نيسان يحملون لقب تاكومي. ويدفع هذا المحرك سيارة "باترول نيسمو" بقوة 428 حصانًا وعزم الدوران 560 نيوتن متر. كما تعمل الديناميكيات الهوائية المحسنة ونظام التعليق الرياضي على تحسين تجربة القيادة بشكل أكبر، ما يجعل "باترول نيسمو" الخيار الأمثل لأولئك الباحثين عن تجربة مفعمة بالنشاط خلف المقود.
ومنذ أواخر الخمسينيات، تُعد سيارة نيسان باترول جزء لا يتجزأ من مجموعة سيارات نيسان في منطقة الشرق الأوسط ورمزًا للقوة والهيبة وتعدد الاستخدامات، فضلًا عن كونها مساهمًا رئيسيًا في بناء مكانة نيسان المتميزة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في المنطقة. وقد شهدت مبيعات نيسان باترول زيادة بنسبة 12% على مستوى الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 مقارنة بالعام السابق، وهي شهادة على مكانة باترول وتقنايتها المتقدمة وقدراتها المبهرة داخل المدن وخارجها.
وتتوفر سيارة نيسان باترول 2024 لدى شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع عروض حصرية تتيح للعملاء تجربة قوة باترول وأدائها وتطورها بقيمة لا تقبل المنافسة.
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