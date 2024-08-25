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إسرائيل.. تعطل الموقع الالكتروني الخاص بمطار بن جوريون

8/25/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تعطل الموقع الالكتروني الخاص بمطار بن جوريون الدولي بإسرائيل، صباح اليوم الأحد، وذلك على ما يبدو بسبب الضغط الزائد من جانب الأشخاص الذين يقومون بالتحقق من رحلاتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أنه بعد تقييم الوضع، من المقرر أن يعود مطار بن جوريون إلى نشاطه المعتاد بحلول الساعة السابعة صباحا، بما يشمل عمليات الإقلاع والهبوط.

وطلبت هيئة المطارات الإسرائيلية من الجمهور متابعة رحلاتهم الجوية على الموقع الالكتروني الخاص بها.

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