إسرائيل.. تعطل الموقع الالكتروني الخاص بمطار بن جوريون

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعطل الموقع الالكتروني الخاص بمطار بن جوريون الدولي بإسرائيل، صباح اليوم الأحد، وذلك على ما يبدو بسبب الضغط الزائد من جانب الأشخاص الذين يقومون بالتحقق من رحلاتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.
وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أنه بعد تقييم الوضع، من المقرر أن يعود مطار بن جوريون إلى نشاطه المعتاد بحلول الساعة السابعة صباحا، بما يشمل عمليات الإقلاع والهبوط.
وطلبت هيئة المطارات الإسرائيلية من الجمهور متابعة رحلاتهم الجوية على الموقع الالكتروني الخاص بها.
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