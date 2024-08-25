منتخب شباب الجوجيتسو يحصد 18 ميدالية ملونة ويحلق بصدارة كأس العالم في كرواتيا



اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو للشباب برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" مساء أمس السبت، مشاركته في بطولة كأس العالم للجوجيتسو في مدينة زادار بجمهورية كرواتيا.

وتمكن أبطال الإمارات من حصد 18 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و7 ميداليات برونزية، في البطولة التي أقيمت في نسختها الثانية ونظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو بمشاركة أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من 24 دولة.

ونجح كل من خلفان القبيسي، وسيف حمد العامري، وعبيد سعيد الكتبي، وأحمد أنديز، وسعيد النعيمي، في حصد الذهب، بينما كانت الفضيات من نصيب أحمد الكتبي، وحمدان النجار، وحمدان الظاهري، ويوسف الخوري، وسالم الحمود، وسالم القبيسي. وحقق الميداليات البرونزية كل من سعود البلوشي، ومايد إبراهيم الحوسني، ومنصور الكعبي، وزايد الحمادي، وهزاع الكعبي، وعبدالله أنديز، وعبدالله أحمد الدرمكي.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "كتب أبطالنا سطرا جديدا من النجاح والتميز في سجل الإمارات الحافل بالإنجازات، وقدموا مستويات مشرفة قادت إلى صدارة البطولة. ونتوجه بجزيل الشكر والتهنئة إلى قيادتنا الحكيمة وشعبنا على هذا الإنجاز المستحق الذي يرسخ تفوق الدولة على ساحة الجوجيتسو العالمية. كما نشكر أبطالنا على هذا الأداء المميز أمام نخبة لاعبي الجوجيتسو من 24 دولة؛ إذ أكدوا أنهم أصحاب عزيمة فوية وإصرار لا يلين".

وأضاف: "كنا واثقين منذ البداية بقدرة أبطالنا على التألق والعودة إلى الوطن وصدورهم مزينة بالميداليات، ولا سيما في ظل ما يبذله الاتحاد من جهود دؤوبة لدعمهم بكل ما يحتاجونه، من معسكرات وتدريبات وبطولات محلية تسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، والارتقاء بمستوياتهم البدنية والفنية ليكونوا جاهزين دوما للمشاركة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية".

بدوره، قال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني: "سعداء بتحقيق هذه النتيجة ونجاح أبطالنا في تقديم أداء مشرف، وحرصنا طوال الفترة الماضية على تكثيف التدريبات والاستعداد جيدا للبطولات التي تنتظرنا طوال الموسم، ولمسنا مدى إصرار لاعبينا على التفوق حتى خلال الحصص التدريبية، وها هم اليوم يعتلون منصات التتويج في هذه البطولة العالمية، ويضيفون إنجازاً جديدا إلى مسيرتهم الحافلة".

من جانبه قال البطل عبيد سعيد الكتبي، المتوج بذهبية وزن تحت 52 كجم، بعد تفوقه على اثنين من أقوى لاعبي المنتخب الأوكراني: "فخور بهذا الإنجاز وبحصد ميدالية ذهبية في بطولة عالمية، ورفع علم الإمارات أمام العالم. ويترجم هذا الإنجاز ساعات التدريب الطويلة والجهد الكبير من المدربين. وأهدي هذا الفوز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى مدربي وزملائي وجميع الإماراتيين. وأتطلع إلى تحقيق المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة وتعزيز رصيد الدولة في كل المحافل".

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